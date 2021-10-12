سعر ايفون 13 برو جرير في السعودية المسبق الطلب

سعر ايفون 13 برو جرير تم تحديده من قِبل الصانع، وتعتبر ماركة آيفون من أهم الماركات العالمية التي أنتجتها شركة Apple وبدأت ظهورها لأول مره في سان فرانسيسكو التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في يناير2007 والتي تتيح للمستخدمين أفضل التحديثات، كما إنها بعد ذلك انتشرت بشكل هائل في بعض الدول الأوربية مثل انجلترا وفرنسا وألمانيا ووصلت إلى مصر من خلال شركتي فودافون وموبينيل وكانت مصر أول الدول العربية التي استخدمت ماركة آيفون.

سعر ايفون 13 برو جرير

ويذكرأن، مكتبة جريرهي أول المتاجر التي بدأت في المملكة العربية السعودية وهذه المكتبة وفرت للمستخدمين طريقة الدفع بالتقسيط على عدة شهوربدون دفع مقدم أو عربون، ولكن يختلف مقدارالقسط حسب الطراز المكون منه الهاتف الآيفون ويتوزع على 36 شهرولكن قامت في البداية بمبلغ 218 ريال سعودي. ونتناول أسعارايفون 13 برو ذات الطرازات المختلفة من خلال هذا المقال مع العلم هذه الأسعار شامله القيمة المضافة وهي :

سعر ايفون 13 برو ماكس 5199 ريال سعودي، كما إنه يتميز بمساحة تخزينية بسعة 128 جيجابايت والألوان المتوفره منه هي الأزرق وجرافيتي واللون الذهبي وضمان لمدة عامين.

كما أن ايفون 13 برو ماكس، سعره 5699 ريال وهذا الذي يكون سعته 256 جيجابايت، ولكن يختلف السعر إلى 6699 إذا كانت سعته 512 جيجابايت، ولكن بروماكس 1تيرا بايت يكون السعر7699 ريال سعودي.

هاتف ابل ايفون بروسعة 256 جيجابايت سعره 5199 ريال.

بالإضافة إلى أن أبل ايفون 13 هذا يكون بسعة 512 جيجابايت وهو تابع للجيل الخامس G5، ألوانه “سماء الليل والأحمر والأزرق والوردي” وسعره 5300 ريال سعودي.

كما أن سعرايفون 13 ميني سعته 128 جيجابايت وسعره 3299 ريال، ولكن الهاتف الذي يكون سعته 256 جيجابايت يصبح سعره 3799 ريال سعودي بينما ابل ايفون13 ميني بسعة 512 جيجابايت يرتفع سعره بزيادة ألف ريال وكل هذه الأنواع ضمانها يمتد إلى 24 شهرآ وتابعة للجيل الخامس .G5

متى ينزل ايفون 13 الجديد 2021

وفي الوقت الحالي، هناك بعض الأقاويل أن شركة “أبل” سوف تقوم بإنتاج هاتف جديد بإصدارات جديدة و سوف تتيح تقنيات عالية الجودة في الكاميرا وسعة تخزين كبيرة ومميزات آخرى عديدة لا حصرلها ولكن لحد الآن لن تعلن عن متى سيصدر.