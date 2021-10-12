نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443 تعرف على أهدافه وأهم العقوبات داخل النظام. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل وضع أنظمة وقوانين تنظم حركة سير العمل. كما تعمل هذه الأنظمة على الحفاظ على جميع الحقوق والواجبات لكلاً من الموظف وصاحب العمل. سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. وكذلك عند المحافظة على حقوق الطرفين يتم الانضباط في العمل مما ينتج عنه تحسين الأداء في العمل والتطوير منه. وكذلك يؤدي إلى الرفع من المستوى الاقتصادي للمملكة. ولقد قامت الحكومة السعودية متمثلة في مجلس الشورى بالإعلان عن النظام الجديد الانضباط الوظيفي والذي أصبح أهم القوانين التي يسير عليها العمل. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض ماهو هذا النظام وماهي أهدافه وكذلك العقوبات بداخله. كما يمكنك التعرف أيضاً على حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الإستقالة 1443 طريقة التقديم وشروط المكافأة.

نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443

حيث قام مجلس الشورى بوضع مجموعة من المعايير والضوابط تعمل على تقييم الاءاء للعاملين داخل المملكة العربية السعودية. كما تعمل أيضاً على تقييم جودة العمل داخل المملكة وكذلك يساعد في ضمان سير العمل وجودة الإنتاج داخل المملكة. كما يضم النظام الجديد بتحديد العقوبات الموحدة على مختلف الموظفين في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن رواتبهم أو درجاتهم. ويتم فرض هذه العقوبات في حالة الإخلال بالنظام العام الموضوع للعمل أو عند الإخلال بالقواعد السلوكية والأخلاقيات. كما أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو تطور الأداء وكذلك تحسين الإنتاج والحفاظ على الحقوق العامة مما يؤدي إلى بيئة عمل نظامية. ويضم هذا النظام 25 مادة تعمل على تنظيم قطاع العمل وتطوير جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية.

أهم أهداف النظام العامة

كما تم تقديم هذا النظام لتطبيق مجموعة من الأهداف الهامة والتي يمكننا عرضها كما يلي:

يعمل هذا النظام على إلغاء المكافأة للموظف الذي لا يستحق الحصول عليها في مختلف القطاعات داخل المملكة

كما يحافظ على مختلف حقوق الموظف والعمل

وكذلك فهو يساعد في تحفيز الموظف لتقديم أفضل مالديه وبالتالي التطوير من الأداء الوظيفي

كما يساعد على تطبيق النظام داخل قطاعات العمل سواء الحكومية أو الخاصة

كما وضع النظام بعض التعديلات على القوانين التي توجد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أهم العقوبات التي توجد داخل النظام

حيث أن الهدف الأساسي من تقديم هذا النظام هو توحيد العقوبات التي يتم فرضها على الموظفين بشكل واحد زون النظر إلى مرتب الموظف. فعند قيام الموظف بخطأ مخالف لقواعد ونظام العمل أو في حالة الإخلال بقواعد النظام وسلوكيات العمل وكذلك أخلقياته يتم فرض العقوبات عليه. كما أعطي النظام الجديد الحق للوزير بفرض العقوبة المناسبة على الموظف الذي يفوم بالمخالفة. كما أن الهدف الأساسي من فرض وتطبيق القانون العقوبات هو تطبيق النظام الوظيفي وكذلك إجبار الموظف على تطبيق قواعد العمل السلوكية والأخلاقية.