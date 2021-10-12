نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصه القيادة والسير عبر منصة ابشر وكيفيه الوصول للخدمتين بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصه القيادة والسير من اهم الخدمات التي يستخدمها جميع المواطنين. كما أعلنت عنهم المنصة عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وعلي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة حديثا وعبر صفحتها الرسمية عن أصدار تأشيره الخروج والعودة عبر منصة ابشر أعمال ومعرفه الشروط والخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن تحديث معلومات جواز السفر عبر منصة ابشر أعمال ومعرفه شروط وخطوات الخدمة. والآن سوف نقوم بتوضيح تجديد رخصه القيادة والسير ومعرفه شروط كلا منهما أيضا وجميع الرسوم الخاصة والمتطلبات اللازمة. وسوف نقوم أيضا بشرح كيفيه الوصول للخدمات الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر المقالة الأتية.

تجديد رخصه القيادة

أعلنت ألمنصة عن الخدمة والتي تمكن جميع المواطنين والمقيمين من تجديد رخص القيادة الخاص بهم الكترونيا. كما أعلنت المنصة عن رسوم الخدمة وهي 40 ريال كل سنه لرخصه القيادة الخاصة و 200 ريال لرخصه سير الدراجات النارية لمده 10 سنوات صلاحيه. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن اهم الشروط المتعلقة بالخدمة والتي نوضحها من خلال الأتي:

الخدمة تشمل رخص القيادة الخاصة ورخصه قياده الدراجة النارية فقط.

تسديد جميع رسوم التجديد والمخالفات المرورية إن وجدت.

لابد أن تكون الفترة المتبقية من الصلاحية اقل 180 يوم.

التأكد من وجود فحص طبي من احد المراكز المعتمدة بالمملكة.

خطوات تجديد رخصه القيادة

كما تم الإعلان عن طريقه الوصول للخدمه والتي نوضحها لكم من خلال الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ابشر وتسجيل الدخول. اختيار خدماتي ثم خدمات ثم المرور ثم تجديد رخصه القيادة.

تجديد رخص السير

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن خدمه تجديد رخصه سير المركبات أيضا الكترونيا للمواطنين والمقيمين. وأعلنت أيضا المنصة عن رسوم الخدمة وهي 100 ريال لكل سنه. كما أعلنت المنصة أيضا عن الشروط التي يجب توافرها في المستفيد وهي كالاتي:

إحضار وثيقه التامين للمركبه وتكون ساريه.

شهده فحص فني وتكون ساريه أيضا.

تسديد رسوم التجديد ومخالفات التأخير والمخالفات المرورية إن وجدت.

يجب أن لا تقل صلاحيه الرخصة عن 180 يوم.

خطوات تجديد رخصه سير

كما أعلنت المنصة أيضا عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه والتي نوضحها لكم من خلال الخطوات الأتية: