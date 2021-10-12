رقم وزارة الدفاع الموحد الجديد available شروط التقديم على وظائف الخدمة العسكرية

رقم وزارة الدفاع الموحد الجديد متاح الآن للاستفسارعن كافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل في الخدمة العكسرية، لاسيما بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية عن فتح بوابة القبول الموحد وظائف وزارة الدفاع الجديدة للتسجيل، وأكدت الإدارة العامة للقبول والتجنيد، إمكانية التسجيل في وظائف عسكرية (رجال / نساء) لالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب) ويبدأ التسجيل بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٣هـ، لذلك يتساءل الكثير من الشباب بالمملكة عن رقم وزارة الدفاع الموحد الجديد لمعرفة إجراءات التقديم.

رقم وزارة الدفاع الموحد الجديد

أتاحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد في القوات المسلحة السعودية رقم وزارة الدفاع الموحد الجديد بعد تغييره، مع الإعلان وظائف وزارة الدفاع الجديدة وفتح باب التقديم اليوم ويتم الاستفسار عن كافة الخدمات والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل في الخدمة العسكرية من خلال الآتي:

شروط التقديم على وظائف الخدمة العسكرية

وضعت الإدارة العامة للتجنيد شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع الجديدة على النحو التالي:

الجنسية السّعوديّة الأصل والمنشأ، باستثناء المُقيم مع والديه لخدمة المملكة في الخارج.

عمر المتقدم لايتخطي 27 سنة، ولتخصص الطب 30 سنة.

حسن السيرة والسلوك.

أداء اختبار القدرات العامة.

اجتياز اختبارات وزارة الدفاع

يتوافق الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية.

الحصول على الشهادة الجامعية بنظام الانتظام الكلي.

تقدير الطالب في الجامعة جيد.

عدم المعاناة من الأمراض المزمنة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الخدمة العسكرية

صورة ملونة 4*6 ملء استمارة الالتحاق بالقوات المسلحة؛ وختمها من الجهات المختصة. صورة من الشهادة الجامعية والشهادة الثانوية. صورة من دفتر العائلة للطالب ولوالد الطالب. صورة وثيقة التخرج من الجامعة. صورة من شهادة الامتياز للمتقدم مصدقة من الجهة المستخرج منها، وهذا الشرط خاص بالمتقدمين للتخصصات الطبية. صورة من السجل الأكاديمي للطالب مع ضرورة تصديقها من الجهات المعتمدة. تقديم بيانات الخريج مصدقة من عمادة القبول والتسجيل بالجامعة.

هناك عددًا من الكليات العسكرية السعودية التى تقوم بتعليم الطلاب الفنون العسكرية للحفاظ على وطنهم وشعوبهم، ومن أبرزها الآتي: