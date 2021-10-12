نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر مدهش لـ سيارة ميتسوبيشي ASX داخل عرض عيسائي للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة ميتسوبيشي للسيارات بالتعاون مع وكيلها في المملكة العربية السعودية شركة العيسائي للسيارات عن سيارتيها الجديدة موديل 2022، الأولى سيارة ASX والتي يبدأ سعرها من 75350 ريال سعودي، وسيارتها الجديدة ايكليبس كروس والتي تبدأ من 86850 ريال سعودي.

وخلال المقال التالي نستعرض تفاصيل العرض الخاص بالسيارتين، من حيث تفاصيل السعر والضمان، والإمكانيات الخاصة بالسيارة.

سعر سيارة ميتسوبيشي ASX داخل عرض عيسائي للسيارات

يصل سعر سيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2022 داخل عرض عيسائي للسيارات إلى 75350 ريال سعودي، مع إمكانية دفع مقدم 50% ودفع الباقي بعد سنتين بدون مرابحة. أما سعر سيارة ميتسوبيشي ايكليبس كروس موديل 2022 داخل عرض عيسائي للسيارات فيصل إلى 86850 ريال سعودي، مع إمكانية دفع مقدم 50% ودفع الباقي بعد سنتين بدون مرابحة. مع إمكانية تقسيط شهري مع تأجيل 3 أقساط، مع وجود سنتين صيانة مجانية أو 40 الف كلم ايهما أسبق.

وفيما يتعلق بفئات السيارة، فهناك العديد من فئات السيارة والتي يختلف سعرها بأرقام بسيطة، فنجد الفئة الأولى أوتوماتيك موديل INSPORT GLX 2022، والفئة الثانية أوتوماتيك موديل، والفئة الثالثة أوتوماتيك موديل INSTYLE GLS 2022 ، وأخيرًا نجد الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل INFINITY GLS 2022 .

سيارات ميتسوبيشي إيه إس إكس 2022 في السعودية

يترقب مستخدمي السيارات في المملكة العربية السعودية، الإعلان عن الموديل الجديد من سيارات ميتسوبيشي ASX موديل 2022 ، والتي تعد أحد أفضل السيارات في العالم، والتي قدمتها شركة ميتسوبيشي اليابانية.

مواصفات سيارات ميتسوبيشي إي إس إكس 2022

من المتوقع أن تتضمن التحديثات الجديدة الخاصة بسيارة ميتسوبيشي إي إس إكس 2022 ، العديد من التغييرات سواء على صعيد الشكل الخارجي أو الصالون الداخلي، والذي يختلف بالكامل عن عام 2021. ولكن أهم ما يميز سيارة ميتسوبيشي إيه إس إكس 2022 هي فكرة تحديث وسائل الأمان الخاصة بالسيارة، والتي تجعلها أفضل وأكثر أمانا وثقة. علاوة على ذلك فيأتي من ضمن أفضل المميزات التي تشتهر بها تلك النوعية من السيارات بشكل دائم ومستمر، هي الكماليات والتجهيزات العالية المستوى والتي تضيف المزيد من الرفاهية عن السابق داخل السيارة.

مواصفات سيارات ميتسوبيشي ايكليبس كروس موديل 2022

تنتمي سيارة ميتسوبيشي ايكليبس كروس موديل 2022إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV. ولعل أبرز ما يميز تلك السيارة الشكل الرائع، والإطلالة الجديدة المميزة بمصابيح أمامية رفيعة، علاوة على أنها تعمل بتقنية LEDLIGHT. فضلا عن ذلك فيوجد في تلك السيارة في الجبهة الأمامية شبكات سوداء متعددة المقاطع، علاوة على مصابيح ضباب ذات تصميم هندسي مختلف. ولكل ابرز ما يميز تلك السيارة بالفعل هي فكرة الاستغناء تمامًا عن الناشر الخلفي الخاص بالإصدارات السابقة.

محرك سيارة ميتسوبيشي ايكليبس كروس موديل 2022

تعتمد سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2022 في قوتها على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو. ومن خلال تلك القوة يستطيع أن ينتج قوة قدرها 152 حصان، و250 نيوتن / متر من عزم الدوران. بينما تنتقل السرعة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات طراز CVT. ومن خلال تلك الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات، إلى أن تصل لسرعة 100 كيلو متر في فترة زمنية بسيطة جدًا، تصل مدتها إلى 8.6 ثانية.

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وسائل الأمن والسلامة في سيارة ميتسوبيشي ايكليبس كروس موديل 2022

تتضمن سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022 على العديد من وسائل الامن و السلامة، علاوة على ذلك، فهي تحتوي على منظومة الوسائد الهوائية، ومكابح ABS مانعة للانغلاق. فضلا عن برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و نظام الثبات الالكتروني، مع مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف. وبخلاف الوسائل السابقة، هناك العديد من انظمة التحكم والرفاهية مثل مقود حركة متعدد المهام، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط. وفيما يتعلق بأبعاد السيارة، فتأتي سيارة ميتسوبيشي ايكليبس كروس موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4405 مم، و عرض يقدر بـ 1805 مم، و1685 مم للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 2670 مم تقريبًا.