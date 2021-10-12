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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التبرع و التسجيل كمستفيد في تيسرت وما هي شروط الاستفادة في المقال التالي
خطوات التبرع و التسجيل كمستفيد في تيسرت، أعلنت منصة إحسان عن خطوات التسجيل في تيسرت كمستفيد، للإفلاس والمحكمين المحكوم عليهم بسبب الديون وإغاثة الأشخاص، الذين يدينون بالكثير من الديون ولديهم حكم قابل للتنفيذ، ولكن ليس لديهم ما يكفي من المال لسداد الديون، التي يحتاجون إليها وقامت المنصة بإطلاق خدمة للمتعسرين للتسجيل على المنصة وتسديد ديونهم من خلال تبرعات منصة تيسير، كما تساءل المواطنين السعوديين المتعسرين عن كيفية التسجيل في تيسرت كمستفيد وشروط التسجيل بالمنصة للاستفادة من خدماتها، ، وهي متخصصة من نوعها لإعانة المواطنين المتعسري، كما يمكن التعرف علي خطوات التسجيل في منصة أحسان للأرامل والمطلقات بالمملكة.
خطوات التبرع في تيسرت عبر منصة إحسان
لا توجد أي شروط أو قيود تفرضها المنصة على المتبرعين، وبكل سهولة يمكنهم التبرع، وعلى المتبرع اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلي رابط منصة إحسان عبر الأنترنت.
- ثم قم باختيار أيقونة تبرع الآن.
- اختر بعدها الجهة الذي ترغب في التبرع لها.
- بإمكانك كمتبرع الاختيار بين خدمة تيسرت، خدمت الإغاثة، خدمة فرجت.
- ثم أدخل البيانات الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح.
- يكون الدفع يكون عبر البنك بشكل إلكتروني.
- ثم اكتب رقم حسابك البنكي واستكمل باقي الخطوات لاستكمال عملية التبرع.
طريقة التسجيل في تيسرت كمستفيد
حددت منصة يسرت، بعض الخطوات السهلة التي تمكن المواطنين التسجيل علي هذه المنصة، وعلى النحو التالي يمكن التسجيل بالمنصة كمستفيد:
- زيارة رابط منصة يسرت الرسمية الموجودة على الشبكة الأنترنت.
- ثم أنقر فوق أيقونة تسجيل جديد من أعلى الصفحة.
- يقوم المواطن بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة به، ثم عليه بأن يتأكد من صحتها.
- ثم قم باختيار البند الذي تندرج بأسفله إعانتك.
- تعمل بعدها المنصة على مراجعة بياناتك وتتأكد من توافر جميع الشروط بك.
- وأخيرا تقوم باستقبال التبرعات الخاص بك.
شروط الاستفادة من خدمات تيسرت
يشترط أن يصبح مستفيدًا من الضمان الاجتماعي، ثم يجب أن تكون الرسوم أقل من 100.000 ريال سعودي، كما يشترط وجود أمر صادر عن محكمة التنفيذ، لابد أن يكون مر عام على الأقل منذ تاريخ إصدار الأمر.
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