2 مليون ريال بدون ضمانات للمواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية

تمويل 2 مليون ريال مقدم من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودي، فقد يقدم بنك البلاد الكثير من التمويلات المتنوعة وتقديم مع التسهيلات الهامة للمواطنين مثل أن التمويل المقدم بدون ضمان بدون تحويل راتب وبدون كفيل، فقد قام بنك البلاد السعودي بتوفير العديد من العروض التمويلية المتنوعة التي تخدم المواطنين.

تعرف علي طريقة التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد

يمكن التقديم علي تمويل بنك البلاد من خلال الموقع الرسمي التابع علي الإنترنت، حيث قام بنك البلاد بتوفير الرابط الرسمي لكي يتمكن المواطن علي التقديم الراغب في الحصول عليه بكل سهولة وبدون الحاجة إلى المقر الخاص بفروع بنك البلاد، حيث أتاحت جميع البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية هذه الخدمة وخصتا من بعد ظهور فيروس كرونا المستجد التي انتشر حول العالم كله، حيث يمكن للمواطنين الآن التعرف علي كيفية التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد وما المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل.

عليك الدخول علي الموقع الراسمي من رابط التقديم علي التمويل المقدم من بنك البلاد. يتوجب علي العميل أن لا يتعدي في العمر عن ثمانية عشر عام عند التقديم ولا يزيد في العمر عن 60 عام. يلزم عند التقديم أن يكون العميل موظف معتمد بالقطاع الحكومي أو الخاص. يشترط أن لا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي في حالة أن كان المواطن سعودي الجنسية. يشترط أن لا يقل الراتب الشهري عن 3000 ونصف ريال سعودي إذا كان المواطن مقيم.

تعرف علي المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي

فقد قام بنك البلاد السعودي بتحديد بعض المستندات التي لا بد أن يقوم العميل بتقديمها عند رغبته في الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد السعودي، والتي سوف نوضح اهم المميزات كالتالي: