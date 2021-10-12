كيفية تسديد رسوم أنجاز وخطوات تقديم طلب علي منصة وزارة الخارجية

كيفية تسديد رسوم أنجاز هي احد الأسئلة الشائعة التي تم تداولها بين الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تعد تسديد رسوم أنجاز خدمة من الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية للشعب السعودي ومنها للمقيمين خارج المملكة العربية السعودية، وتساعد هذه الخدمة على إعطاء تصريح لمختلف أنواع التأشيرات التي يتم أصدارها في المملكة، بالإضافة إلى سهولة عملية عملية دفع الرسوم، حيث تتم العملية بشكل إلكتروني وذلك بواسطة بطاقة الدفع التي يتم ربطها بالحساب الشخصي لكل فرد، بالإضافة إلى تمتع الزوار ورجال الأعمال والهيئات الحكومية بها، فمن ضمن الخدمات الأكثر استخدما المقدمة من منصة أنجاز خدمة طلب شخص لزيارة جهة حكومية، إلى جانب خدمة الاستعلام عن تأشيرات الجوازات الدبلوماسية والخاصة بالسعودية.

كيفية تسديد رسوم أنجاز

وتتنوع قيمة رسوم الزيارات العائلية وذلك لاختلاف فترة إقامة الأفراد بالمملكة العربية السعودية هذا مع اختلاف قيمة الخدمات الأخري التي يتم تقديمها علي المنصة الإلكترونية، ولكن عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة للمرة الأولي يتم دفع رسوم تتراوح بين (250-100) ريال سعودي، أما بخطوات تسديد هذه الرسوم فهي كما يلي:

الدخول إلى موقع منصة أنجاز الإلكترونية. ثم نقوم بالضغط على خانة خدمة الأفراد. بعد ذلك تفتح نافذة بها خدمات التأشيرات نقوم بتحديد خدمة طلب الحصول على تأشيرة دخول للمملكة. من ثم ستظهر نافذة بها بعض بيانات تسجيل الدخول التي يجب إدخالها لاستكمال الطلب وهي البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم بدفع الرسوم، وكلمة المرور. ستنتقل بعد ذلك إلى نفاذة تحتوي على رقم الطلب المقدم، و قيمة مبلغ التأشيرة. ثم يقوم المتقدم بالطلب بتحديد الطريقة الأنسب له لتسديد الرسوم، وتكملة إدخال البيانات الخاصة ببطاقة الدفع. عند الانتهاء من التقدم بطلب السداد يجب طباعة الوصل التي سيظهر عند التأكد من السداد والحفاظ عليه.

خطوات تقديم طلب علي منصة أنجاز