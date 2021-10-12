نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موظف وافد في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن موظف وافد في المملكة العربية السعودية ؛ يوجد الكثير من التساؤلات حول الطريقة الصحيحة التي يجب إتباعها عن كيفية الاستعلام عن وافد برقم الإقامة أو رَقْم جواز سفر أو رَقْم وذلك من خلال مكتب العمل وابشر الجوازات؛ حيث تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السُّعُودية بتقديم الكثير من الخِدْمَات الإلكترونية لخدمة الوافدين المقيمين والكفلاء وجميعهم سواسية ومن الخِدْمَات الإلكترونية المميزة التي قامت بتقديمها هي خدمة الاستعلام عن الوفدين عن طريق مجموعة من الطرق؛ وهذا ما سوف نقدمه بالتفصيل في السطور التالية.

الاستعلام عن موظف وافد

يمكن لأي مواطن إذا كان كفيل أو وافد أن يقوم بالاستعلام عن موظف وافد في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو أن يستفيد من أي خِدْمَات إلكترونية يقدمها مكتب العمل أن يكون يمتلك حساب خاص به على موقعها الإلكتروني وذلك من خلال إتباع عدد من الخطوات المهمة التي قامت بوضعها وزارة العمل؛ ومن هذه الخطوات المهمة التي يجب أن يقوم المواطن بإتباعها ما يلي:

يقوم المواطن بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الخطوة التالية يقوم المواطن باختيار خانة تصنيف الخِدْمَات الإلكترونية.

يقوم باختيار أيقونة خدمة الاستعلام الإلكتروني.

ومن ثم اختيار أيقونة موظف وافد والضغط عليها.

ثم يتم القيام بتعبئة جميع البيانات المطلوبة مثل (إدخال رَقْم الجوال ، و رَقْم الإقامة ، و رَقْم الحدود ، والجنسية الخاصة به)

وأخيراً وفي نهاية القيام بتسجيل البيانات يقوم بتسجيل رَقْم التحقق الخاص به.

بعد ذك يقوم المواطن باختيار أيقونة بحث والضغط عليها وذلك كي تتم عملية الاستعلام عن موظف وافد صحيح.

البيانات الاستعلام عن موظف وافد

بعد إتمام كافة خطوات الاستعلام كاملة بشكل صحيح يتم ظهور كافة البيانات المطلوبة عن الوافد وعمله ومحل إقامته كاملاً ومن المعلومات المهمة التي ستظهر ما سوف نقدمه لكم في السطور التالية؛ وتتمثل في:

الاسم الخاص بالوافد رباعيا.

رَقَم الوافد.

تعريف المنشأة التي يعمل الوافد بها وذلك حسب الحالة الخاصة بها في وزارة العمل.

الحالة الخاصة بوظيفة هل يوجد بها آخر ثم الاستفتاء عنه.

الحالة الخاصة بتراخيص الخاصة بالمنشأة إذا كانت ساريه أولها وإذا كانت لم تعد ساريه فيجب أن يقوم بتحديدها.

كيفية الاستعلام عن وافد هارب

يمكن لأي مواطن أن يقوم بعملية الاستعلام عن أي تبليغ عن هارب من خلال الخِدْمَات الخاصة بمكتب العمل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية وذلك من خلال إتباع عدد من الخطوات التي قامت وزارة العمل باتباعها ومن هذه الخطوات التي يجب إتباعها ما يلي:

يتم الدخول المباشر على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.

القيام باختيار أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية لوزارة العمل والنقر عليها.

الضغط على الاستعلام الإلكتروني ويليها الضغط على خدمة الاستعلام.

ثم الدخول علي الرابط المطلوب وتسجيل رَقْم الإقامة.

بعد ذلك اختيار أيقونة بحث والضغط عليها.

بعدها سوف يظهر للمستعلم جميع البيانات الخاصة بالوافد.

وبذلك نكون قمنا بالانتهاء من عرض كافة المعلومات الخاصة بعملية الاستعلام عن موظف وافد بالشرح والتفاصيل اتي يمكن أن يحتاج إليها أي مواطن من خلال مقالنا علي موقع ثقفني نتمنى أن نكون عرضا ذلك بأفضل شكل ممكن.