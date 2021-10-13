نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب الراجحي للقاصر أون لاين أقل من 18 عام شرح الطريقة و الشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب الراجحي للقاصر أون لاين تلك المؤسسة العريقة التي تأسست عام 1957، وقد أسسها الأخوة صالح، وعبد الله ، ومحمد، وسليمان عبد العزيز الراجحي، وتعد من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل بنك الراجحي بالمنهج الإسلامي في تعاملاته بضوابط تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأصبح من أهم البنوك السعودية التي تقدم عدد كبير من الخدمات للعملاء من أجل تسهيل الحياة و المعيشة في المملكة، وتقديم الدعم للشباب لتمويل مشروعاتهم وتسهيل الحصول على القروض اللازمة لتمويل المشروعات الحكومية ومن أهم خدمات بنك الراجحي الجديدة هي:

ماهو السن القانوني ل فتح حساب الراجحي للقاصر أون لاين

سؤال يثير الجدل في المملكة حول العمر القانوني الذي يسمح بنك الراجحي لفتح حساب بنكي لمن يقل عمرهم عن 18عام والإجابة هي أن مصرف الراجحي واغلبيه البنوك في المملكة لا تسمح ب فتح حساب بنكي الراجحي للأطفال أقل من 18 سنة ولكن لابد أن يزيد مع التأكيد على هذا الشرط.

أنواع الحسابات – بنك الراجحي

كما يقدم بنك الراجحي عدد كبير من الخدمات يتيح أيضا أنواع من الحسابات, ليساعد كل عميل على فتح حساب يتناسب مع ظروفه وامكانياته، وهي:

الحساب الجاري ويتميز بسهولة إدارة جميع الأموال الخاصة به علاوة على أنه آمن جدا ، و يعمل في كل الأماكن لمدة 24 ساعة .

المميز حساب متاح من بنك الراجحي للعملاء بهدف تمتع العملاء بمميزات مفيدة لهم في تعاملاتهم اليومية من إيداع وسحب بكل سهولة.

الخاص حساب يقدم من خلاله بنك الراجحي بطاقات فيزا أنقنت التي يقدم من خلالها خدمات بنكية للمقيمين داخل المملكة .

ماهي شروط فتح حساب في بنك الراجحي

الشروط التالية أكد عليها المصرف ليتم فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي وأهمها:

حدد البنك عمر المتقدم من أجل فتح حساب الراجحي بنك على أن يكون 18 عام يزيد ولا يقل. الإقامة في المملكة يكون المستفيد مقيم في السعودية. أدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج فتح الحساب بطريقة صحيحة.

خطوات فتح حساب في الراجحي

البحث عن الرابط الرسمي بنك الراجحي وتسجيل الدخول

قرأة و مراجعة الشروط اللازمة من أجل فتح الحساب

تسجيل كافة البيانات المدونة على نموذج طلب فتح حساب بنك الراجحي

تدوين جميع بيانات التواصل من رقم هاتف وبريد إلكتروني وعنوان الإقامة.

تحديد الدخل الخاص بالعميل وطريقة الحصول عليه معرفة أقرب فرع بنك الراجحي لسهولة التواصل.

تسجيل البيانات الخاصة بالأسرة جميع البيانات .

تدوين الجنسية سعودي أو غير ذلك.

كتابة البيانات الضريبية.

قرأة وتأكيد البيانات بأنها صحيحة ومراجعتها جيداً.

نضغط أيقونة إرسال.

يرسل البنك رسالة عبر رقم الهاتف المسجل بالحساب بقبول التسجيل.

خلال شهر من التقديم يتوجه العميل إلى أقرب فرع بنك راجحي لإتمام فتح الحساب، واستلام كارت فيز ا لتسهيل سحب وإيداع الأموال.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي للقاصر

هل يمكن فتح حساب في الراجحي اقل من 18؟ الآن يتاح للقاصر أقل من 18 عام أن يفتح حساب في بنك الراجحي، ولكن بشروط وهي :

يجب الحصول على توقيع الوصي على المستفيد” الأب أو غيره”. وجوب إحضار بطاقة الهوية للوصي , علاوة على شهادة ميلاد القاصر المستفيد. لابد من إحضار صك الوصاية حالة أن الوصي ليس الأب عند توافرشروط فتح حساب الراجحي للقاصر يتم فتح الحساب، ويكون الوصي هو الذي يتحكم في جميع المعاملات البنكية.

فتح حساب الراجحي للقاصر أون لاين أقل من 18 عام شرح الطريقة والشروط المطلوبة

جدير بالذكر:

أن القاصر المستفيد يستطيع الحصول على دفتر شيكات من البنك عند بلوغه 18 سنة ، كما يمكن عند اقترابه من يلوغ السن القانوني الاطلاع، ومعرفة شروط الحصول على بطاقة الأحوال أول مرة، وكيفية استخراج البطاقة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالبنك.