نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على تمويل من سلفة بدون تحويل الراتب بهذه الشروط في المقال التالي
خطوات الحصول على تمويل من سلفة بدون تحويل الراتب تتميز المملكة العربية السعودية بوجود العديد من البرامج الإلكترونية التنمية والتي تختص في مجالات التعليم والدعم المادي للمحتاجين إلى جانب بعض المنصات المتخصصة في تقديم العديد من المبالغ التمويلية لمختلف المواطنين ومنها برنامج سلفة والذي يعد من أسهل المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمة التمويلات وفقًا عدة تسهيلات تضم مجموعة مختلفة من البرامج الداخلية بعدة قيم ومبالغ مالية لا تتطلب القيام بتحويل الراتب وتضم وإجراءات إلكترونية بسيطة تتمثل في كل من الآتي.
خطوات الحصول على تمويل من سلفة بدون تحويل الراتب
حتى تتمكن من الحصول على هذا التمويل لابد من اتباع عدة خطوات تتمثل في اتباع الأجزاء التالية
- توجه إلى الرابط الرسمي والخاص بموقع التقديمات سلفة
- عند التوجه للموقع الرسمي يمكنك الانتقال عبر واجهة الموقع الي القسم الخاص بطلبات التمويل الشخصي.
- بعد الدخول إلى هذا القسم سوف تجد عدة اختيارات من طلبات التمويل الممكن التقديم بها بعد تحديد الخيار المناسب يمكنك الضغط على الزر الخاص بكلمة اطلب الان.
- سوف يقدم لك الموقع إحدى الاستمارات الخاصة بهذه الفئة من التمويلات والتي تحتاج لكتابة بعض البيانات الشخصية والتي تضم من أهمها الاسم الرباعي ورقم هوية المتقدم إلى جانب كل من رقم الهاتف المحمول والايميل الشخصي.
- عقب الانتهاء من وضع جميع بيانات الاستمارة والتأكد من صحتها يمكنك الضغط على أيقونة الموافقة على شروط وأحكام الموقع ومن ثم الضغط على حفظ بيانات تسجيل الطلب.
- انتظر عقب إرسال الاستمارة حيث يقوم هذا الموقع بفحص جميع بيانات المقدم وفقًا للشروط المعلن الأولوية التقديم ومن ثم يقوم الموقع بإرسال إحدى الرسائل الاعلامية لمقدم الطلب في مدة زمنية أقصاها ثلاث ساعات من تقديم الطلب.
- سوف يقوم الموقع في حالة الموافقة على الطلب بإرسال المبالغ المالية الخاصة بالتمويل إلى حسابك الشخصي بشكل مباشر.
شروط الحصول على تمويل من سلفة
- يمكن لجميع الأشخاص الاستفادة من برنامج دعم سلفه سواء المواطنين حاملي الجنسية السعودية أو المقيمين داخل اراضي المملكة.
- لابد أن يتفاوت متوسط أسعار مقدم الراتب بين 2000 ريال سعودي كحد أدنى للدخل الشهري و10000 ريال سعودي كحد أقصى لقبول الطلب.
- يقتصر التقديم على بعض الفئات من الذكور والإناث الذين تزيد أعمارهم عن عمر 25 عام والتي يجب أن لا يزيد عمر مقدم الطلب عن 55 عام.
- يجب أن يكون مقدم الطلب من إحدى الأفراد الذين قاموا بتأدية بعض المهام الوظيفية داخل القطاع العام أو إحدى القطاعات الحكومية لمدة شهر واحد على الأقل.
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