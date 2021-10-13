نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم برنامج فني رعاية مرضى المنتهي بالتوظيف لوزارة الصحة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ تقديم برنامج فني رعاية مرضى لعام 2021 والذي أعلنت وزارة الصحة في المملكة عن فتح التقديم الإلكتروني علية من سوم الأحد الماضي 10 أكتوبر، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، علما بان بوابة القبول والتسجيل مفتوحة لكلا الجنسين من الحاصلين على المؤهلات العلمية المناسبة التي ورد ذكرها ضمن الشروط العامة للتقديم.

شروط تقديم برنامج فني رعاية مرضى

يمكن للخريجين والخريجات من ينطبق عليهم تلك الشروط تقديم طلباتهم من حلال رابط بوابة القبول والتنسجيل على برنامج فنر رعاية مرضى، وشروط التسجيل هي:

أن يكون الخريج المتقدم او الخريجة سعوديين الجنسية.

أن لا يكون المتقدم على رأس العمل

الحصول على شهادة بدرجة البكالوريوس فس التخصصات المطلوبة

التخصصات المطلوبة هي الأحياء، تقنية حيوية، أحياء دقيقة، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء.

الحصول على شهادة في في احد اختبارات اللغة الانجليزية، الآيلتس بدرجة 3.5، أو كفايات اللغة الإنجليزية step وبدرجة 52.

اختبار ايلتس انديكتور غير معتمد

قد تضع جهات التوظيف شروط أخرى يجب الالتزام بها.

المستندات المطلوبة للتقديم

يتطلب التقديم على برنامج فني رعاية مرضى ، ويجب على المتقدم إرفاق كل المستندات المطلوبة، مع التأكد من وضوح وصحة البيانات التي سيتم تسجيلها او رفع المستندات الخاصة بها، حتى لا يتم استبعاد طلب الالتحاق بالبرنامج.

شهادة البكالوريوس ويجب أن يكون رقم الهوية موضح بها.

صورة من شهادة اختبار اللغة الإنجليزية من بين الاختبارات المطلوبة.

معادلة الشهادة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من الخارج.، والسجل الأكاديمي موضح فيه المعدل التراكمي.

السجل الأكاديمي في حالة كانت الشهادة غير موضح فيها معلومات المعدل التراكمي.

إرفاق مستند يثبت جهة الحصول على الشهادة، إن لك يكن مدون بها رقم الهوية، إما من الجهة المناحة، أو من وزارة التعليم، ويجب أن يوضح المستند رقهم هوية الحاصل على الشهادة.

موعد نهاية التقديم على فني رعاية مرضى

تنتهي فترة قبول طلبات الالتحاق في برنامج فني رعاية مرض يوم الجمعة 16 ربيع أول 1443، والتي توافق 22 أكتوبر 2021،

رابط تقديم فني رعاية مرضى

سيكون التقديم على فني رعاية مرضى متاح من بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة، هلمت بان ألية الفرز ستكون على حسب انطباق شروط القبول، والمفاضلة ستجرى على حسب درجة اللغة الانجليزية.