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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات أبشر وزارة الداخلية السعودية 1443 في المقال التالي
من خلال الحساب الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أوضحت المنصة آلية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر السعودية التابعة لوزارة الداخلية بالخطوات، لتكون واحدة ضمن خدمات البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية، في السياق التالي نستطرد لكم كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر 1443 بالخطوات، تابعونا للمزيد من التفاصيل.
الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات
يتم الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات من خلال بوابة أبشر للخدمات الحكومية الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية وفقًا لما نشرته المنصة على حسابها الرسمي على تويتر بالطريقة التالية:
- يتم الدخول إلى رابط منصة أبشر الإلكتروني.
- ثم التسجيل في أبشر بالحساب الشخصي.
- يتم الوقوف بالفأرة على تبويب الخدمات الإلكترونية من أعلى الواجهة الرئيسية.
- ثم اختيار المرور، ثم النقر على الاستعلام عن وثيقة تأمين لمركبة.
- انتظر حتى تظهر لك نافذة تحتوي على قائمة السيارات المملوكة لك.
- اختار السيارة التي ترغب في الاستعلام عنها، ثم انقر على أيقونة استعراض بيانات وثائق التأمين.
- انتقل إلى نافذة تشتمل على قائمة وثائق التأمين الخاصة بالمركبة التي قمت باختيارها سابقًا.
الاستعلام عن التأمين على المركبات بدون أبشر
هذا ويمكن أيضًا الاستعلام عن صلاحية التأمين على السيارات بدون أبشر من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كما يلي:
- زيارة رابط موقع وزارة الداخلية السعودية.
- في تبويب المرور انقر على المزيد، ثم اختار الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات.
- ملء نموذج الاستعلام، وهذا من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة بمالك المركبة.
- كتابة بيانات لوحة السيارة.
خطوات التسجيل في أبشر
يتم التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية، وهي خطوة أولية للتمكن من الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية بالبوابة، وكيفية التسجيل هي:
- الدخول إلى رابط موقع وزارة الداخلية السعودية.
- النقر على زر تسجيل مستخدم جديد.
- إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة,
- كتابة البريد الإلكتروني.
- ثم اختيار اللغة,
- كتابة رقم الجوال ثم النقر على علامة الموافقة على شروط التسجيل.
- التأكد من دقة البيانات، ثم النقر على موافق للتأكيد.
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