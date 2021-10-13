التمويل العقاري بنك الرياض تعرف على مميزات التمويل وشروطه وطريقة التقديم عليه، حيث يعتبر بنك الرياض من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، ويتميز بنك الرياض بتقديمه للعديد من القروض وأشكال التمويل المختلفة لعملائه، وتختلف هذه القروض بأختلاف ظروف العملاء وحسب مدة سداد القرض، وأيضا على حسب قيمة القرض، وقيمة راتب العميل، ومن أهم هذه القروض هو التمويل العقاري، وهو ما سوف نتحدث عنه اليوم وعن أهم مميزاته داخل هذا المقال، تعرف أيضا على برنامج التورق بنك الرياض تعرف على مميزاته وأهم الشروط والمستندات المطلوبة

التمويل العقاري بنك الرياض

يقدم بنك الرياض العديد من الخدمات المصرفية المختلفة لعملائه، ومن بين هذه الخدمات هناك القروض وتتضمن العقاري، ويتميز هذا القرض بالعديد من المميزات، وأهم هذه المميزات كما يلي:

يتميز بكونه متاح ومتوفر لجميع الأفراد سواء كانت تعمل في القطاع الحكومي أو الخاص أو البنوك.

من الممكن أن يصل هذا التمويل إلي ثلاثة ملايين ريال سعودي، ويتم سداد هذا المبلغ لمدة ثلاثين عام، ويتميز بهامش ربح صغير

يتمكن العميل من الحصول على أكثر من قرض في ذات الوقت

من الممكن إتاحة التضامن مع أعضاء الأسرة الواحدة

يتمكن العميل من إضافة أو حذف أفراد التضامن حسب الرغبة

يمكن القيام بالإحلال مع عميل أخر، ومن الممكن السداد المبكر

وفي حالة الوفاة يتنازل البنك عن العقار بالكامل للوراثة.

شروط الحصول على التمويل

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في العميل ليتم الموافقة على الحصول على القرض، ويمكن ذكر هذه الشروط كما يلي :

يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية

ينبغي أن يعمل العميل في القطاع شبه الحكومي أو القطاع الحكومي، أو البنوك

يجب ألا يقل الراتب عن خمسة ألاف ريال سعودي

يجب القيام بعمل تحويل للمرتب إلي البنك ماعدا موظفي القطاع البنكي.

طريقة الحصول على التمويل

يجب أولا الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الرياض

وبعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة للتمويل العقاري في الخانات الصحيحة لها

ثم عليك كتابة مقر العمل الذي تعمل به، وجميع التفاصيل المهنية والمالية داخل الخانات الصحيحة لها، وأيضا يجب إدخال قيمة الراتب الذي تحصل عليه

وعليك إدخال جميع المعلومات الخاصة بالعقار بشكل صحيح

ثم الضغط على خيار احسب ليتم عرض قيمة التمويل، والأقساط الشهرية.

خدمات أخرى من التمويل العقاري بنك الرياض

كما قمنا بشرح تفاصيل التمويل العقاري الذي يقوم بتقديمه بنك الرياض لعملائه داخل المملكة العربية السعودية. وكذلك عرض أهم مميزات التمويل والشروط المطلوبة للحصول عليه وكذلك طريقة الحصول عليه. يمكننا عرض الخدمات الأخرى التي يقدمها التمويل من مصرف الرياض كما يلي: