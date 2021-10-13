حصري سجل في منصة مطلوب واختار الوظيفة المناسبة لك لموسم الرياض 2021

تقدم المملكة العديد من المنصات الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومن أهم هذه المنصات الإلكترونية منصة مطلوب حيث تقدم العديد من الخدمات للمواطنين ومنها تقديم خدمة إيجاد الوظائف المناسبة لراغبي العمل، ويُعد التسجيل في منصة مطلوب لموسم الرياض 2021 من الأمور الهامة التي يبحث عنها العديد من الأفراد، وخاصة الذين يبحثون عن الوظائف الجديدة، حيث يهتم موسم الرياض الذي يقام كل عام من 20 أكتوبر حتى 25 ديسمبر في المملكة في توفير كم هائل من الوظائف ولكن يشترط التسجيل على منصة مطلوب الالكتروني حتى يتيح لك إمكانية اختيار الوظيفة المناسبة، ومن خلال مقالنا ومن موقع ثقفني نعرض لكم خطوات التسجيل فى منصة مطلوب والخدمات العديدة التي تقدمها هذه المنصة، حيث تعتبر منصة مطلوب عبارة عن مبادرة قامت بها حكومة المملكة من أجل هدف ترفيهي يخدم في المقام الأول المواطن السعودي و يعمل على توفير كافة سبل الراحة، إلى جانب اعتباره مبادرة تسويقية عن السياحة في المملكة وهو عامل مهم يساعد على جذب العديد من السياح للمشاركة في فعاليات هذه المبادرة مما يعود بالنفع على اقتصاد المملكة، ومن الجدير بالذكر حيث يضم الموسم الثاني لمنصة مطلوب عدد من الوظائف العديدة قد تصل إلى حوالي مائة وخمسة آلاف وظيفة في مجالات شتى تخدم المواطن السعودي، إلى جانب توفير وظائف مؤقتة إلى حين التثبت فيها حوالى 100 ألف موظف إلى جانب فعاليات هذه المبادرة 2500 فاعلية.

خدمات منصة مطلوب لموسم الرياض 2021

ومن أهم المهام التي تقوم بها هذه المنصة:

إمكانية الحصول على طلبات الأفراد والمؤسسات والشركات بشأن العمل. ربط الصلة بين ما هو متاح وما هو مطلوب في مجال الوظائف. لها دور فعال في تنظيم الاحتفالات، وطرح الأفكار المناسبة التي تتوافق مع كل حدث يخص موسم الرياض. إلى جانب العديد من الخدمات المتاحة بالمنصة والتي يمكن الاستفادة منها على مستوى محلي أو عالمي.

ومن أهم الخدمات التي تقدمها المنصة ما يلي:

خدمة توفير قائمة الطعام والشراب، المنتجات والسلع. إتاحة أهم المواقع الالكترونية المقترحة. خدمات دعم الأحداث الخاصة والمبادرات. إتاحة إمكانية التوظيف المؤقت. أداء فعاليات الموسم السعودي. إمكانية مشاركة المواهب والمبدعين في كافة المجالات في الفعاليات.

رابط وخطوات التسجيل في منصة مطلوب لموسم الرياض 2021

يمكن التسجيل و الدخول للمنصة والبحث عن الوظيفة المناسبة من خلال اتباع الخطوات الآتية وتتمثل في: