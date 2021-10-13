نتائج القبول النهائي في كلية الملك فهد الأمنية 1443 عبر منصة أبشر الإلكترونية

نتائج القبول النهائي في كلية الملك فهد، جميع الطلاب خريجي الثانوية العامة الذين قدموا طلب للانتساب لكلية الملك فهد يبدأن الآن بالبحث ما أن تم قبولهم أم لا، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية أسماء المقبولين لعمل بكالوريوس في العلوم الأمنية وتم إعلان القائمة من خلال الإدارة العامة بوكالة وزارة الداخلية، لذا إن كنت أحد المتقدمين أو على معرفة بأحدهم فهذا المقال سيكون الأنسب لمعرفة نتائج القبول النهائي في كلية الملك فهد وذلك من خلال الرابط الذي سوف نذكره لحضراتكم.

نتائج القبول النهائي في كلية الملك فهد وكيفية الاستعلام عنها

كلية الملك فهد من ضمن أشهر كليات المملكة العسكرية والتي تخضع بشكل تام لوزارة الداخلية ولا علاقة لها بوزارة التعليم، فهي تختص بتخريج الطلاب للعمل في المجال الأمني بالمملكة مع استمرار استقبالها طلبات الالتحاق بشكل سنوي، كما أعلنت الإدارة العامة للقبول أن موعد النتائج هو الثاني عشر من أكتوبر مع توضيح طريقة الاستعلام عنها والتي تأتي كالتالي:

الخطوة الأولى التسجيل بمنصة أبشر والدخول إليها.

ثم ستظهر قائمة متعددة الخانات عليك باختيار خانة القبول.

ثم قم بتسجيل الاسم أو رقمك القومي والذي يتبعه عملية التحقق وتسجيل الدخول.

الآن ستقوم بإدخال مجموعة بياناتك المطلوبة والتي تكون الرقم القومي، تاريخ الميلاد، الجنس، الحالة الاجتماعية، رقم بطاقة ووظيفة الأب.

بعد انتهاء التدوين اختر خانة عرض، والتي ستظهر نتيجتك مع إتاحة طباعتها.

أسباب عدم قبول طلب الالتحاق بكلية الملك فهد

السن فوق 27 عام.

المتقدم ليس من مواطني المملكة.

لا يمتلك قوة بدنية كافية لإتمام الاختبارات.

توقيت التقدم هو ذات وقت أداء الخدمة العسكرية.

لديه خلفية سابقة في ارتكاب الجرائم أو الحبس.

الزواج من سيدة تنتمي إلى بلد آخر غير المملكة.

عدم القدرة على تأدية الاختبارات البدنية.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية

الجدير بالذكر أن الكلية قد وضعت العديد من الشروط لا بد من توافرها في المتقدم وهي: