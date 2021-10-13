150 الف ريال للموظفين والعاطلين بدون فوائد عبر قرض العمل الحر باقساط ميسرة وأهم الشروط

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150 الف ريال للموظفين والعاطلين بدون فوائد ، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم للحصول على قرض العمل الحر عبر الموقع الالكتروني الذي تم تخصيصه من قبل بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، حيث أن البنك يعمل على تسهيل وتقليل الأعباء على المواطنين وبالأخص السيدات ولكن هناك عدة شروط لابد من أن تكون متوفرة في كل من يريد الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية للأرامل والمطلقات لمساندتهم وأصحاب الدخل المحدود، وسوف نستعرض لكم اليوم أهم شروط الحصول على قرض العمل الحر.
150 الف ريال للموظفين والعاطلين بدون فوائد
أصبح من الممكن لكل العاطلين عن العمل التقديم للحصول على قرض العمل الحر من قبل بنك التسليف والادخار في حال توفرت الشروط بالمتقدم وعلى كل شخص يريد الحصول على القرض اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب أن يتم الدخول إلى منصة بنك التنمية الاجتماعية.
- بعدها يتم كتابة البيانات المطلوبة للتسجيل.
- ثم يتم الضغط على طلب تمويل ومن ثم يتم اختيار منتجات العمل الحر المطلوبة.
- كتابة المعلومات المطلوبة مع إرفاق الأوراق منها وثيقة العمل الحر.
- ثم يتم الموافقة على جميع الشروط والأحكام والتأكد من صحة البيانات التي تم رفعها عبر الموقع.
- الضغط على علامة تبويب رفع الطلب بهدف النظر فيه عن طريق اللجنة المختصة.
أهم شروط تمويل العمل الحر
ذكر بنك التنمية الاجتماعية على وجود عدة شروط لابد من أن تكون متوفرة بكل من يتقدم للحصول على قرض العمل الحر والتي تتمثل فيما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون عمره أقل من 18 سنة ولا يزيد عن 60 عام.
- قيمة الحد الأقصى لرواتب المتقدمين على قرض العمل الحر عن 14 ألف ريال سعودي في حال كان صاحب العمل موظف بأحد المؤسسات الحكومية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص.
- يجب أن لا تزيد مدة قرض العمل الحر عن 5 سنوات ويجب أولاً تقديم مستند العمل الحر من قبل المؤسسات المختصة.
- من يقل عمرهم عن 24 عام لا تزيد قيمة التمويل لهم عن 32000 ريال سعودي.
- يجب أن يتم طلب تمويل بحد أقصى 60000 ريال سعودي.
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