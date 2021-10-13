نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن التامين الطبي برقم الاقامة 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن التامين الطبي برقم الاقامة تعمل دائماً المملكة العربية السُّعُودية على تقديم الكثير من الخِدْمَات الإلكترونية لتسهيل الأمر على المواطنين في المملكة ومن ضمن هذه الخِدْمَات التي تقدمها هي خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة حيث إن التأمين الطبي يعمل على توفير كافة الرعاية الطبية للمواطنين وهو إلى ذلك يعمل على تقديم الرعاية الطبية للمواطنين الذين يعانون الفقر وعدم القدرة على سداد أجر العلاج وهو إلى ذلك يعمل على تقديم خِدْمَات أخرى للمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية ومن خلال السطور القادمة على موقعنا موقع ثقفني سوف نتعرف على استعلام عن التأمين الطبي باستخدام رقم الاقامة للوافدين ونحن سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تتعلق بهذا الأمر لذا؛ على من يهمه الأمر متابعة الفقرات القادمة.

استعلام عن التامين الطبي برقم الاقامة 1443

لقد قام مجلس الضمان الصحي التعاوني بتوفير واحدة من أهم خدمات التامينات وهي خدمة استعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السُّعُودية بواسطة بعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني للاستعلام عن التأمين الطبي برقم الهُوِيَّة الوطنية.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال رَقَم الإقامة الخاصة به في المكان المحدد لذلك وذلك حتى يتم إصدار وثيقة التأمين الطبي.

ثم بعد ذلك يتم تدوين رمز التحقق المرئي في الحقل الذي تم تخصيصه لذلك.

وأخيراً يتم النقر على زر موافق.

الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الهوية الوطنية 1443

وبعد أن تعرفنا على كيفية الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة سوف نتعرف أيضاً على طريقة الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الهُوِيَّة الوطنية وذلك يكون بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن التأمين الطبي برقم الهُوِيَّة الوطنية.

وبعد الدخول على الموقع يقوم المستخدم بتدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به في المكان المحدد له وذلك حتى يتم إصدار وثيقة التأمين الطبي.

ثم بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق المرئي.

وبعدها يتم النقر على زر موافق.

بعد ذلك سوف يتم ظهور جميع المعلومات المتعلقة بخدمة الاستعلام عن التأمين الطبي.

الاستعلام عن تأمين زائر برقم الجواز

من الممكن للزائرين في المملكة العربية السُّعُودية القيام بالاستعلام عن التأمين الطبي الخاص بهم بواسطة جواز السفر وذلك يكون بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى الموقع الخاص بالاستعلام عن تأمين زائر.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بتدوين رَقَم الجواز في الحقل الذي تم تحديده لذلك.

إدخال رمز التحقق المرئي.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة إرسال.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة سوف يتم ظهور جميع المعلومات التي تخص تأمين الزائر للمملكة.

الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الحدود

يستطيع المواطن المقيم في المملكة العربية السُّعُودية الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الحدود وذلك يكون إما عن طريق الدخول إلى الموقع الخاص بمجلس الضمان التعاوني أو عن طريق الاستعلام بواسطة منصة أبشر الإلكترونية ويتم الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الحدود بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الضمان الطبي التعاوني.

بعد ذلك سوف تظهر الصفحة الرئيسية يتم من خلالها اختيار خدمة استعلام عن حالة تأمين.

الضغط على أيقونة الدخول إلى الخدمة.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بتدوين رَقَم الحدود.

بعدها يقوم بتدوين الرمز المرئي.

الضغط على أيقونة موافق.

وأخيراً سوف تظهر كافة المعلومات التي تخص التأمين الطبي.

الفئات المستفادة من التأمين الطبي

يوجد بعض الفئات التي تستحق الاستفادة من التأمين الطبي في المملكة العربية السُّعُودية وهذه الفئات تتمثل في الآتي:

يستفيد من خدمة التأمين الطبي المقيمين داخل المملكة العربية السُّعُودية وأيضاً العاملين في القطاع العام.

يستفيد أيضاً جميع المشتركين في النظام الطبي التعاوني.

كافة الموظفين والعاملين في المملكة العربية السُّعُودية وأيضا أسرهم الذين يحصلون على الجنسية السُّعُودية.

يستفيد أيضاً من التأمين الطبي الأجانب الذين يقيمون في المملكة العربية السُّعُودية ويعملون في كل من القطاع الخاص أو القطاع العام.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على استعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة وأيضا تعرفنا إلى كيفية الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الهُوِيَّة الوطنية كما قمنا بذكر طريقة الاستعلام برقم الحدود كما تم توضيح الفئات التي تستحق الاستفادة من التأمين الطبي.