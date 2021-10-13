نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إيجار المطورة طريقة وشروط التسجيل في منصة إيجار في المقال التالي

منصة إيجار المطورة تم أنشاؤها بواسطة الشركة السعودية للإسكان في المملكة العربية السعودية. وتهدف إلي تنظيم عمليات تأجير العقارات داخل المملكة. كذلك الحفاظ علي حقوق طرفي العقد المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري ورفع كفاءة قطاع العقارات بالمملكة. وكذلك تعزيز الثقة في القطاع العقاري من المواطنين وأيضا المقيمين وتحقيق الشفافية بين طرفي العقد. كذلك ليتمكن المستفيدون من عملية توثيق عقد الإيجاز أو إلغاء التعاقد من خلال منصة إيجار المطورة. وكذلك تعمل منصة إيجار إلي تقليل حالات المنازعات بين الأطراف ورفع كفاءة الخدمة وتقليل المخاطر المصاحبة للاستثمار العقاري وتوفير العديد من الخيارات. وسوف نتعرف آلان علي طريقة التسجيل في منصة إيجار المطورة وشروط التسجيل وطريقة توثيق العقود وطريقة إلغاء عقد الإيجار. طريقة التسجيل في منصة إيجار المطورة الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط ejar.sa ثم الضغط علي أيقونة تسجيل جديد. ثم تحديد نوع المستخدم وساطة عقارية أو أفراد. بعد ذلك أدخال البيانات الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف. ثم أدخال رمز التحقق والضغط علي أيقونة تأكيد. بعد ذلك الضغط علي تسجيل بعد الموافقة علي الشروط. تسجيل الدخول لمنصة إيجار المطورة الدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة إيجار. ثم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول. بعد ذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول. طريقة تسجيل عقد جديد تسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة إيجار. ثم الدخول إلي قائمة العقود واختيار تسجيل عقد سكني. بعد ذلك أدخال بيانات المؤجر والمستأجر ورفع الأوراق علي المنصة. ثم الضغط علي الموافقة علي الشروط. بعد ذلك نقوم بعملية دفع رسوم العقد. ثم الضغط علي متابعة واستكمال تسديد الرسوم. ثم الضغط علي أيقونة تأكيد التسجيل بعد التأكد من صحة البيانات. طريقة توثيق عقد إيجار جديد بعد تسجيل العقد تقوم المنصة بإرسال بريد إلكتروني. ثم نقوم بالضغط علي الرابط الذي تم أرسالة من المنصة. بعد ذلك تفتح المنصة ونقوم بتسجيل الدخول. ثم مراجعة العقد بواسطة المؤجر والضغط علي أيقونة موافقة ليتم أرسالة إلي المستأجر. بعد ذلك يتم إرسال اشعار للمستأجر ويقوم بتسجيل الدخول. ثم يقوم المستأجر بمراجعة العقد والموافقة علية. طريقة إلغاء عقد الإيجار تسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة إيجار المطورة. ثم الضغط علي قائمة العقود. ثم أختيار العقد المراد إلغاءه والضغط على الخيارات بجانب العقد. بعد ذلك الضغط علي أيقونة إنهاء العقد من القائمة. ثم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح. بعد ذلك الضغط علي أيقونة تأكيد طلب الإنهاء. الوسوم عمر شويل - جدة منصة إيجار المطورة طريقة وشروط التسجيل في منصة إيجار - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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