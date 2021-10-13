سلفة 5000 ريال بإيداع خلال 15 دقيقة ولا تشترط تحويل الراتب

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عمر شويل - جدة منصة سلفة بالمملكة هي إحدى أهم المنصات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي والتى أيضاً تتميز بتوفير تمويل نقداً من أجل مساعدة العديد من المواطنين وتقديم الدعم لهم فمن خلال منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية يستطيع أى مواطن سعودي الحصول على تمويل سلفة الطارئ وكذلك لا يشترط تحويل الراتب لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

سلفة حكومية بإيداع خلال 15 دقيقة لدى منصة سلفة

تمويل سلفة الطارئ والسريع وكذلك لا يشترط لتحويل الراتب لدى منصة سلفة وأيضاً يتم إيداع قيمة التمويل في حساب العميل فوراً وفي خلال 15 دقيقة من طلب التمويل ولكن بعد توافر الشروط الموضوعة من قبل منصة سلفة بالمملكة وتتمثل تلك الشروط في الآتي

تمويل سلفة الطارئ والسريع لا يستطيع التقديم عليه سوا للمواطن السعودي فقط.

كذلك يشترط أن يكون السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام وقت طلب السلفة وكذلك لا يتجاوز 60 عام.

يشترط أيضاً أن يكون السعودي الراغب في الحصول على مبلغ سلفة الطارئ لديه راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم يعمل لدى القطاع الحكومي لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

و6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص.

مزايا تمويل سلفة بالمملكة العربية السعودية

قرض سلفة الفوري صمم من أجل مساعدة المواطن السعودي في الحصول على مبلغ مالي فوري وأيضاً بإيداع سريع خلال 15 دقيقة ويتميز مبلغ سلفة السريع

تمويل سلفة السريع لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز بأن العميل الراغب في طلب تمويل سلفة يحصل على مبالغ مالية فورية ربما يصل إلى 5000 ريال سعودي.

يتميز أيضاً قرض سلفة بإيداع فوري لمبلغ التمويل.

تمويل سلفة السريع يتميز كذلك بهامش ربح تنافسي.

من خلال تمويل سلفة يحصل العميل على مدة سداد ميسرة.

طلب سلفة حكومية بإيداع فوري لدى منصة سلفة بالسعودية

وفرت منصة سلفة بالمملكة الوقت والجهد المبذول من أجل الحصول على مبلغ سلفة الطارئ فيستطيع السعودي طلب سلفة حكومية طارئة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة ثم تحديد قيمة التمويل وفترة السداد ثم يتم إيداع قيمة التمويل في خلال 15 دقيقة.

كيف يبدأ المتقدم بطلب سلفة لدى منصة سلفة

كل ما على المتقدم هو تحديد مبلغ السلفة الذى يرغب في الحصول عليه ثم تأتى الخطوة التالية وهى تحديد مدة سداد السلفة وكذلك ملئ نموذج طلب التمويل ثم بعد توافر الشروط والأحكام الموضوعة من قبل منصة سلفة يتم إيداع قيمة السلفة بصورة فورية.

خدمة عملاء منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

وفرت الآن منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية خدمة عملاء حيث متوفر الإتصال على الرقم 920000327 وهو الرقم الموحد لمنصة سلفة كذلك من خلال هذا الرقم يحصل العميل على جميع المعلومات والتفاصيل حول المنتجات والخدمات التمويلية التى تقدمها منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.