تعرف على شروط السفر للبحرين من السعودية وأهم الإجراءات 1443

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عمر شويل - جدة شروط السفر للبحرين من السعودية وأهم الإجراءات 1443، قامت كلا من السلطات البحرينية والسلطات السعودية مؤخرا بالإعلان عن عدة شروط وضوابط يجب توافرها في حال الرغبة في السفر من داخل المملكة العربية السعودية وإلى البحرين، كما قامت السلطات بالتنويه عن الخطوات الواجب اتباعها للسفر البحرين للسعوديين في ذلك النطاق، وجاءت تلك المستجدات في ما يخص إجراءات السفر بناءا على دراسة الأوضاع الصحية للمواطنين داخل كل دولة، ومعرفة الأوضاع الصحية العالمية، وبناءا على ذلك تقوم كل دولة بإعداد تقارير السماح بالدخول أو منعه للمسافرين من كل دولة على حدا.

شروط السفر للبحرين من السعودية وأهم الإجراءات 1443

بدأت قوانين وقواعد السفر تختلف حول العالم، وأصبح لدينا ضوابط جديدة للسفر خاصة بكل دولة، ويرجع حدوث ذلك إلى تفشي فيروس الكورونا المستجد في دول العالم أجمع، لذلك وضعت بعض الدول عدة برتوكولات حديثة ينبغي الحرص على الالتزام بها لأجل ضمان سلامة المسافرين ممن يدخلون البلاد والحفاظ على صحتهم وصحة المواطنين المقيمين.

وتجنبا لحدوث إصابات جديدة بفيروس كورونا وتوسع في نطاق انتشاره إن تم السماح للمصابين بالسفر من خلال الخطوط البحرية، أو الجوية أو البرية، ولذلك قامت الحكومتين البحرينية والسعودية بالإعلان عن الشروط والإجراءات اللازمة لتحديد نطاق السفر من وإلى البلاد، مع تشديد السلطات على أنه لن يسمح بالسفر من دون استيفاء جميع الشروط والضوابط.

شروط وضوابط السفر للبحرين من السعودية

قامت الداخلية السعودية بالإعلان عن عدة ضوابط وشروط تم وضعها لكي تتوفر في الراغبين في السفر إلى المملكة البحرينية من السعودية، وتلك الشروط تتمثل في الآتي:

لا يقل عمر المسافر عن 18 عام.

خانة الحالة الصحية في توكلنا مكتوب بها محصن.

يجب أن يكون المسافر قد أنهى كل جرعات اللقاح.

التزام المسافرين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية كافة.

بينما لا يتم تطبيق تلك الضوابط على بعض الفئات المعينة التي تم استثنائها، وهم: