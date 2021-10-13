تمويل إمكان براتب 2000 ريال بدون كفيل ولا تحويل للراتب بالتقسيط 24 شهر

تمويل إمكان يحتاج راتب 2000 ريال من أحد الشروط الهامة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وتحت إشراف بنك الراجحي السعودي بالمملكة عام 1443 ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي وهو الحد الأقصى المسموح بيه لدى شركة إمكان ويمتاز التمويل بأنه متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية ويهدف إلى توفير التمويل بدون تحويل الراتب وبلا كفيل غارم أو ضامن سعودي بالتقسيط حتى أربعة وعشرون شهر لدى تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويتم الحصول على التمويل تحت ضوابط وشروط محددة.

كافة الشروط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى إمكان

شركة إمكان للتمويل بالمملكة تم إنطلاقها لخدمة المواطنين السعوديين الراغبين في طلب تمويل نقدي سريع وميسر يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان بشرط توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى تمويل إمكان الراجحي كما يلي:

يحتاج تمويل إمكان إحضار تقرير سمه السعودي بالمملكة العربية السعودية ويجب عدم تعثر العميل المتقدم السعودي في التقرير.

التمويل متاح لجميع المواطنين السعوديين فقط لا غير بشرط توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل.

يفضل التأكد من تطابق الشروط والضوابط المطلوبة ومنها أن يكون المتقدم يبلغ من العمر عشرون عام فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل.

لابد من توفير حساب بنكي جديد لدى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة عام 1443.

أهم مميزات برنامج تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية

هناك العديد من المواطنين السعوديين يرغبون في الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية لما يوفره من مزايا تمويلية عديدة وميسرة منها الحصول على التمويل بدون الحاجة تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل سعودي الجنسية حتى مبلغ خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان لذلك سوف لكم كافة التفاصيل عن المزايا التمويلية بالشركة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة: