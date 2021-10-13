التمويل السريع بالمملكة بدون تحويل للراتب بالتقسيط المرن لجميع العملاء

التمويل السريع بالمملكة من أهم القضايا الهامة الحيوية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على هذا التمويل من منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر المنصة ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بموافقة المنصة وتوفر المنصة الكثير من الخدمات التمويلية للمواطنين ومنها الحصول على التمويل عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع لتحقيق الرؤية المستقبلية في السعودية ويتم التقديم للحصول على تمويل فوري بالتقسيط المرن لجميع العملاء السعوديين بهامش ربح منافس عن باقي المنصات السعودية لدى منصة سلفة الإلكتروني في المملكة عام 1443.

كافة الشروط اللازمة للموافقة على طلب التمويل السريع

عند طلب تمويل سريع وفوري يجب أولاً توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على أفضل تمويل في السعودية لهذا العام ومن أجل توفير كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى منصة سلفة السعودي وسوف نشرح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام المطلوبة:

يشترط توفير مدة عمل ثلاثة أشهر للسعودي الجنسية في القطاع الحكومي.

كذلك فترة عمل ستة أشهر إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة.

توفير دخل ثابت أربعة آلاف ريال سعودي على الأقل للموافقة على طلب تمويل لدى منصة سلفة السعودي.

متاح التقديم الإلكتروني من عمر ثمانية عشر عام ويصل إلى ستون عام فقط لا غير لدى موقع منصة سلفة داخل السعودية.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول في المملكة العربية السعودية.

جميع مميزات الحصول على تمويل منصة سلفة