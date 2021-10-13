نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القرض الحر من بنك التسليف وأهم خطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط القرض الحر من بنك التسليف، يتم الموافقة على طلب التمويل من خلال الطلبات التي يتم تقديمها من قبل المواطنين بالمملكة السعودية وذلك بعد توافر الشعور التي تم تحديدها من خلال بنك التسليف والادخار بالمملكة، وبالتالي قام بوضع بعض شروط الهامة حتى يتمكن أصحاب الدخل المحدود من الاستفادة من هذا التمويل، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة شروط القرض الحر من بنك التسليف في شكل تفصيلي.

شروط القرض الحر من بنك التسليف

يمكن للجميع الاستفادة من القرض الحر المقدم من بنك التسليف السعودي ولكن بعض بعد توافر الشروط التي تم تحديدها من قبل البنك واليكم الشروط كالآتي:

أولا يجب أن لا يقل عن عمر هذا الشخص عن ثمانية 12 عام وبالتالي يزداد عن 60 عام.

ينبغي ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص به عن أربعة عشرة ألف ريال سعودي.

يجب أن يسمح الوضع المادي والائتماني لهذا المتقدم أو الكفيل لكي يتمكن من الاستفادة من التمويل.

ينبغي أن يتوافر كافة الضمانات التي يقبلها بنك التنمية الاجتماعية من هذا المتقدم.

شروط قرض العمل الحر للنساء

قد أعلن بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية عن أهم الشروط التي ينبغي توافرها لكي تتمكن النساء من الحصول على قرض العمل الحر واليكم الشروط كالآتي:

يجب وجود جميع الضمانات لسداد أقساط القرض بالإضافة إلى أهمية إلا يزداد مدة التمويل العمل عن خمس سنوات. يجب توافر وقت العمل الحر مع وجود مستني التأمين على المركبة واجتياز الاختبار الائتماني. عدم وجود مديونية من قبل المتقدم فتحصل على تمويل من بنوك أخرى ولم يتمكن من سدادها، وقال لا يكون قد مر عام على توظيف مقدم الطلب الذي يريد الحصول على هذا القرض.

خطوات التقديم على قرض العمل الحر من بنك التسليف

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية عبر الانترنت و إضافة البيانات المطلوبة من خلال بوابة النفاذ الوطني.

بعد ذلك يتم المواجهة من خلال البنك وتحديد إذا كان هذا المستفيد يستحق الحصول على القرض بعد ذلك سوف يتم طباعة المستندات في إضافة البيانات وتحديد موعد البريد.

في الخطوة الأخيرة سوف يتم إرسال المستندات والنماذج من خلال البريد بعد ذلك يمكنك الحصول على مبلغ التمويل.