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رابط منصة مدرستي لتسجيل الدخول الجديد لحل الواجبات لطلاب ، 1443حيث يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن طريقة إنشاء حساب جديد خاص منصة مدرستي، وذلك مع أقتراب بداية العام الجديد وخاصة بعد أنتشار فيروس كورونا، حيث أستخدمه وزارة التربية والتعليم السعودية نظام التعليم الإلكتروني عن بعد، ومن هنا أصدرت منصة مدرستي التي حققت نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة، وكنت الدافع وراء ذلك منع الطلاب من الذهاب إلي المدرسة للحفاظ علي سلامته الطلاب.
رابط منصة مدرستي لتسجيل الدخول الجديد لحل الواجبات لطلاب 1443
- لقد أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية، أن النظام التعليم عن بعد أو النظام الإلكتروني سيتمر للعام الثاني علي التوالي.
- بينما للطلاب الذين يقل أعمارهم عن 12 عاما والطلاب الذين يزيد أعمارهم عن 12 عاما يجب عليهم الذهاب إلي المدرسة بشرط أن يكون تلقي جرعتين من لقاح كورونا.
- ومن خلال برنامج مدرستي يتم أضافه فصول أفتراضية تساعد بشكل أساسي علي زيادة التفاعل بين الطلاب المعلمين، ومناقشة الأسئلة والإجابات، لتحقيق أهداف البرنامج.
- حيث تجمع المنصة الكثير من الأدوات التعليمية التي تساعد في تنمية التفكير الإبداعي للأطفال والطلاب.
- من هنا تقوم المنصة علي مساعدة المعلمين في أداء واجباتهم المدرسية للطلاب، حيث يمكن للوالدين متابعة غياب أطفالهم عن طريق تسجيل الدخول إلي المنصة.
- حيث يتيح اكثر من 40000 من الموارد التعلمية المختلفة والدورات والبرامج التي يمكن للطلاب تنزيلها بسهولة، حيث يتمكن الطلاب استخدامها أثناء دراستهم، بالإضافة إلي بنوك الأسئلة للأجزاء البرنامج.
رابط التسجيل الواجبات في منصة مدرستي 1443
وزرارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ساعدة الطلاب في مختلف المراحل التعلمية والمعلمين وأولياء الأمور في تسجيل في منة مدرستي حيث، أتاحه عملية التقديم بشكل إلكتروني، حيث يتمكن من التسجيل في منصة مدرستي يجب اتباع الخطوات الأتية:
- نقوم بالضغط علي رابط منصة مدرستي.
- ويتم الضغط علب زر تسجيل بعد الدخول.
- ويتم كتابة كل البيانات المطلوبة وهي( الاسم – رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- الهوية الوطنية)
- ويتم إرسال رسالة علي رقم الهاتف تحتوي علي رمز التحقيق يتم أدخلة.
- ويتم الضغط علي تسجيل.
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