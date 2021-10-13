نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة 5000 ريال اونلاين ولا تشترط تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلفة 5000 ريال سعودي كحد أقصى وبدون تحويل الراتب لدى منصة سلفة السعودية فتعلم منصة سلفة أن المواطن يحتاج مبالغ تمويلية سريعة وأيضاً بأقل الشروط لذلك تقدم منصة سلفة مبالغ مالية طارئة تبدأ من 1000 ريال سعودي وربما تصل إلى 5000 ريال سعودي وأيضاً تتميز تلك المبالغ بفترات سداد ميسرة ومرنة وعلى حسب قيمة التمويل يتم احتساب مدة السداد.

سلفة 5000 ريال اونلاين لدى منصة سلفة السعودية

يستطيع الآن المواطن السعودي والذى يتوافر لديه شروط الحصول على سلفة طارئة الحصول عليها والتمتع بالعديد من المزايا وهي

يتميز مبالغ سلفة الطارئ بأنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل سلفة بأنه متاح من خلال الإنترنت وأيضاً من خلال تحميل تطبيق سلفة.

يستطيع كذلك العميل من دفع الأقساط الشهرية من خلال تطبيق سلفة على الهاتف

تمويل سلفة السريع يتميز كذلك بالإيداع الفوري لمبلغ التمويل فى حساب العميل.

يتميز كذلك تمويل سلفة بهامش ربح تنافسي.

قرض سلفة الفوري لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

شروط سلفة مالية فورية بدون تحويل الراتب

وضحت منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية أن هناك مجموعة من الشروط البسيطة والتي يجب توافرها من أجل الحصول على مبلغ سلفة الطارئ والسريع وهذه الشروط هى

لابد أن يكون الراغب في طلب تمويل سلفة سعودي الجنسية فلا يحق لغير السعودي التقديم.

4000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم على طلب تمويل سلفة الطارئ.

كذلك لابد أن يكون السعودي المتقدم عمل مدة لا تقل عن 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي.

ولابد أيضاً أن يكون المتقدم ويعمل بالقطاع الخاص قضى مدة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

خطوات طلب سلفة مالية فورية لدى منصة سلفة بالسعودية

هناك العديد من الخطوات التي يجب أتباعها ومن ضمن هذه الخطوات كالتالي.