نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدأ موسم الرياض 2021 وطريقة حجز تذاكر عبر تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب موعد موسم الرياض 2021 يبدأ البحث حول متى يبدأ موسم الرياض، وما هي طريقة حجز تذاكر عبر تطبيق توكلنا، وأبرز الفعاليات والمهرجانات التي تقام في تلك الذكرى التي ينتظرها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في نسختها الثانية، حيث أعلن رئيس هيئة الترفيه أن موسم الرياض لهذا العام سيضم العديد من الفعاليات والمهرجانات غير المسبوقة، والتي سوف يكون لها طابع خاص، حيث سيشهد حفلات غنائية وعروض مسرحية عربية وعالمية، ومعارض عالمية، مباريات وبطولات مصارعة وغيرها من الفعاليات الجذابة.

متى يبدأ موسم الرياض 2021

أعلن المستشار تركي آل شيخ عن متى يبدأ موسم الرياض 2021 ، حيث أنه من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر، حيث تنطلق فعاليات الموسم لهذا العام تحت شعار تخيل أكثر في 14 منطقة بالمملكة العربية السعودية، على مساحة 5.4 مليون متر مربع، وأن موسم الرياض لهذا العام سيبهر العالم؛ وذلك لأنه تم تنظيمه بأيادي سعودية تعتمد على التشويق والتفرد والعصرية في عملية التصميم، ويعد الهدف الرئيسي من إطلاق موسم الرياض جعل مدينة الرياض واجهة ترفيهية وسياحية مفضلة للزوار على المستويين المحلي والعالمي.

طريقة حجز تذاكر موسم الرياض

أعلنت هيئة الترفيه أنه بإمكان المواطنين حجز تذاكر موسم الرياض بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي، حيث يقوم المواطن بإنشاء حساب خاص على الموقع، ثم يقوم بحجز التذكرة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط موسم الرياض. العمل على تحديد الفعاليات. النقر على شراء تذاكر. تسجيل الدخول بتعبئة البيانات. العمل على تحديد طريقة السداد. أخيرًا سداد قيمة تذاكر موسم الرياض.

ربط تذاكر موسم الرياض بتطبيق توكلنا

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه على أن ربط تذاكر موسم الرياض بتوكلنا أحد الشروط الأساسية لحضور الفعاليات، وذلك من خلال إحدى الطريقتين التاليتين:

الربط المباشر من خلال النقر على المشاركة مع تطبيق توكلنا، وبذلك تظهر التذكرة عبر خدمات الفعاليات.

الربط مع رمز توكلنا من خلال إدخال رمز توكلنا بعد شراء التذاكر، وبعد ذلك يتم دخول توكلنا ثم النقر على الرمز.

أكد رئيس هيئة الترفيه أن عدم ربط التذاكر بتوكلنا يحرم صاحبها من حضور الفعاليات.

وبهذا نكون تعرفنا على متى يبدأ موسم الرياض 2021، فضلًا عن طريقة حجز التذاكر وربطها بتطبيق توكلنا.