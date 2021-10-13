نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبارات الفصول الدراسية الثلاثة في السعودية للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبارات الفصول الدراسية الثلاثة في السعودية، مع بداية كل عام دراسي يقوم أولياء الأمور وكذلك الطلاب بالبحث عن مواعيد الاختبارات النهائية لكل فصل دراسي، وهذا العام الدراسي الجديد تم إضافة فصل دراسي آخر ليصبح عدد الفصول الدراسية ثلاثة فصول، ولكل فصل من هذه الفصول اختبارات نهائية محددة له لهذا يرغب أولياء الأمور بمعرفة مواعيد الاختبارات النهائية الجديدة بعد هذا التغيير الجديد في طريقة التدريس للطلاب وهذا ما سنقدمه لكم.

اختبارات الفصل الدراسي الأول في السعودية

بدء العام الدراسي الجديد في المملكة بالفصل الدراسي الأول من يوم 29 أغسطس الماضي وقد قامت جميع المدارس بتطبيق البروتوكول الذي تم وضعه من قبل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم أجل إبقاء الطلاب وجميع المتواجدين في المؤسسة التعليم بسلام من أي إصابة أو أي خطر صحي، وقد تم وضع خطة دراسية جديدة تتناسب مع الفصول الدراسية الثلاثة الجديدة بما في ذلك مواعيد جديدة للاختبارات والإجازات النهائية لكل فصل دراسي في السعودية.

ومن المفترض أن تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول النهائية في شهر نوفمبر في التاسع عشر من الشهر والموافق من الشهر الهجري الخامس عشر من شهر جمادي الأول، وعندما ينتهي جميع الطلاب من هذه الاختبارات يتم بشكل رسمي انتهاء الفصل الدراسي الأول الذي كانت مدته أربعة عشر أسبوعًا، لكي تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة 10 أيام تقريبًا قبل عودة الفصل الدراسي الثاني.

اختبارات الفصل الدراسي الثاني في السعودية

وعندما تنتهي إجازة الفصل الدراسي الأول يعود جميع الطلاب مرة أخرى في موعد محدد للفصل الدراسي الثاني هو يوم الخامس من شهر ديسمبر والموافق هجريًا الأول من شهر جمادي الأولى وتستمر الدراسة في هذا الفصل إلى العاشر من شهر مارس والموافق هجريًا السابع من شهر شعبان لكي تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

اختبارات الفصل الدراسي الثالث في السعودية

يبدأ الفصل الدراسي الثالث في العشرين من مارس والاختبارات في منتصف شهر يونيو لينتهي العام الدراسي الجديد في الثلاثين من شهر يونيو.