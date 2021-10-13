نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التسليف | قروض بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التنمية الاجتماعية, حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من الخدمات المخصوصة لعملائهم, والتي منها تقديم قروض وتمويلات مميزة بدون فوائد والتي تستهدف هذه التمويلات دائما الأسر التي تعاني من الفقر والدخل المحدود وذلك كنوع من المساعدة من الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية, كما يقدم خدمة آخري لعملائها والذين قاموا بأخذ أحد تمويلات أو قروض بنك التنمية الاجتماعية وهي خدمة إعفاء بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف), وهي خدمة تقدم وفقاً لشروط وأوراق معينة قام البنك بتحديدها, ونظراً لكثرة البحث عن كيفية إسقاط قروض وتمويلات بنك التنمية الاجتماعية سوف نقوم بإيضاح كيفية تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التسليف.

الشروط الواجب توافرها للحصول على خدمة إعفاء بنك التسليف

قام بنك التنمية الاجتماعية أو التسليف برفع بعض الشروط الهامة علي الموقع الإلكتروني التابع لبنك التسليف وذلك من اجل الاطلاع عليها من قبل المتقدم للحصول علي خدمة إعفاء بنك التسليف, فيجب أن يتوافر في الشخص المتقدم لديه بعض الشروط التي تجعله مناسب للحصول على خدمة إسقاط قروض بنك التنمية الاجتماعية:

يقدم الشخص الذي حصل قرض من البنك أوراق تثبت أنه لا يعمل ولا يستطيع دفع أقساط القرض. يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على الخدمة يتراوح بين 25 عاما إلي 55 عاما. يجب أن يكون سعودي الجنسية. تقديم ما يفيد الأحوال المالية للشخص الحاصل علي التمويل. إحضار نسخة من الهوية الوطنية. ملء طلب إعفاء بنك التنمية الاجتماعية. الإمضاء علي طلب إعفاء بنك التسليف. تقديم إثبات طبي للحالة الصحية للمتقدم, ولابد أن تفيد هذا التقرير الطبي بان الشخص المتقدم غير قادر علي العمل وبالتالي غير قادر علي سداد باقي الأقساط. صورة من البطاقة العائلية. إرسال الأوراق والمستندات وطلب الإعفاء السابقين إلي الديوان الملكي السعودي وذلك عبر البريد السعودي.

الأوراق المطلوبة لإعفاء بنك التسليف

وضع بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف مجموعة من الأوراق التي يجب أن تكون بحوزة الشخص الطالب للحصول علي خدمة إعفاء بنك التسليف, لذا المستندات التي يجب إحضار عند التقدم بطلب لإعفاء بنك التسليف هي:

يجب أن يتم إحضار كارت العائلة.

لابد من توافر صورة من الهوية الوطنية لمقترض القرض.

إحضار صورة من شهادة طبية للمتقدم.

يتم إحضار نموذج طلب إعفاء بنك التسليف ويتم كتابتها وملء البيانات المطلوبة بها.

يتم تقديم شهادة توضح الحالة المالية والاقتصادية للشخص المتقدم بطلب لإعفاء بنك التسليف.

رابط إعفاء بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمة مميزة لك عملاءه داخل البنك وهي خدمة إعفاء بنك التسليف, وهي خدمة مقدمة لكل من حصل علي قرض من بنك التنمية الاجتماعية ولم يستطع سداده بسبب ظروف صحية أو عمل أو أي بسبب اَخر, وهناك رابط يمكنك من خلال تقديم طلب للحصول علي إعفاء بنك التسليف, رابط إعفاء بنك التسليف.

الدخول علي الموقع الرسمي لبنك التنمية لاجتماعية من خلال الرابط التالي: بنك التنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول علي الحساب الشخصي لك في البنك, وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم والرقم السري والرمز المرئي.

بعد ذلك تقوم بتقديم طلب لإعفاء بنك التسليف من خلال كتابة البيانات المطلوبة للطلب.

بنود هامة عند سداد قروض بنك التنمية الاجتماعية

بعض البنود الهامة التي يجب أن تعرفها عندما تقوم بأخذ القرض من البنك.

لابد أن يقوم المقترض بسداد القرض علي حسب الأقساط التي تم الاتفاق عليها مع البنك.

يبدأ سداد أول قسط من القرض الذي حصلت عليه بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول علي القرض.

يجب الالتزام بطرق الدفع المتفق عليها مع البنك.

إذ لم يقوم المقترض بسداد القرض لمدة فترتين متتاليتين, فان البنك يلجأ إلي الكفيل إن وجد, وفي حالة لم يوجد كفيل يتم إرسال إندار أول للمقترض لدفع القسط خلال ثلاثين يوم, إذ لم يقوم أيضاً بالدفع, فيتم إرسال له إنذار ثاني وأخير لسداد القرض ويكون بمدة أقصاها 15 يوم, وإلا سوف يتم أخذ الإجراءات القانونية ضده.

رقم خدمة العملاء الخاص بينك التنمية الاجتماعية

وفر بنك التنمية الاجتماعية قنوات اتصال لاستقبال الأسئلة والاستفسارات الخاصة بعملاء بنك التنمية الاجتماعية, حيث يتم الاتصال علي الرقم (92008002) والذي يكون متاح من يوم السبت إلي يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً, أو يمكنك أن تقوم بمراسلة الايميل الخاص بموقع بنك التنمية الاجتماعية وهذا الايميل هو [email protected] حيث يكون متوفر طوال الأسبوع علي مدار 24 ساعة, ووقت الاستجابة يوم واحد عمل, أو يمكنك أن تقوم بالتواصل عبر الحساب الخاص ببنك التنمية الاجتماعية علي توتير [email protected], حيث يكون متاح من يوم الأحد إلي يوم الخميس.

بعض من تمويلات بنك التنمية الاجتماعية والمقدمة إلي بعض الفئات المحددة

تمويل الأسرة

تمويل الأسرة هو تمويل يستهدف الأسر الأكثر احتياجاً والأكثر فقراً إلي المساعدات المالية والتي تعاني من الدخل الفقير والمحدود, ومن ضمن مميزات هذا التمويل أو القرض علي انه يصل إلي ستين ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلي ستين شهراً, كما يتميز هذا التمويل بانه بدون فوائد, حيث أن المبلغ الذي سوف تحصل عليه لن تدفع اكثر منه عند سداد الأقساط الخاصة بالقرض.

تمويل اَهل

تمويل آهل هو تمويل يهدف إلي استهداف الأسر التي أخذت احدي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية, مثل تمويل الأسرة أو كنف أو الترميم, وذلك لمساندة تلك الأسر في مصاريفهم الحياتية, وهو تمويل يبلغ من الأموال ستين ألف ريال سعودي, ومدة سداد تصل إلي خمس سنوات بدون فوائد أو رسوم.

تمويل كنف

تمويل كنف هو تمويل يختص بالمرأة المطلقة والأراملة, وتم وضع هذا القرض لكي تتم مساعدة المرأة المطلقة أو الأرملة في أمور حياتها سواء لو كانت تعول أبناء لها, وتقوم المرأة السعودية الأرملة أو المطلقة بتقديم طلب إلي بنك التنمية الاجتماعية تطلب فيه بالحصول علي قرض كنف, حيث انه تمويل يبلغ من الأموال ستين ألف ريال سعودي, ومدة سداد تصل إلي ستين شهراً, وهو قرض بجون فوائد.

تمويل الزواج

تمويل يساعد الشباب المقبلين علي الزواج علي الحصول علي تمويل مالي يساعدهم لتدبر أمور زواجهم, ويتم التقديم علي هذا التمويل من خلال الاطلاع علي الشروط أولاً ثم تحديد موعد للذهاب إلي البنك للتقدم للحصول عليه.

شروط الحصول علي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية عدد من الشروط والأحكام يجب أن تكون في الشخص أو رب الأسرة المتقدم للحصول علي أي من تمويلات أو قروض بنك التنمية الاجتماعية, فإذا كان الشخص يتوافر فيه الأحكام الموضعة من بنك التنمية الاجتماعية فيستطيع أن يقوم بالتقديم علي للحصول قروض بنك التسليف.

لا يجب أن يتعدى عمرك السبعين عاماً, بينما الكفيل لا يتعدى الخمس والخمسين عاماً. لا يتعدى نصيب الفرد من إجمال دخل الأسرة الثلاث الآف ريال سعودي, حيث يتم حساب نصيب كل فرد من خلال قسمة إجمالي دخال الأسرة علي عدد أفراد الأسرة. لابد أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية, كما يجب أن يكون الكفيل أيضاً سعودياً. حدد البنك اقصي دخل في للشهر للأسرة هو 12500 ريال. إذا كان الابن قد وصل إلي سن 24 عاماً أو تجاوزه أو تزوج قبل ذلك أو يعمل عملاً ما فلن يتم احتسابه من ضمن أفراد الأسرة. أما في حالة الفتاة فإذا كانت متزوجه أو تعمل عملاً ما فإنها لن يتم احتسابها من ضمن أفراد الأسرة. تستطيع المرأة المطلقة أو الأرملة أن تتقدم للحصول علي تمويل الأسرة. اصل نموذج 104 والمعبأ إلكترونياً من حساب المواطن, مع استكمال جميع التوقعات اللازمة لإكمال عملية الحصول علي القرض.

ملاحظات عند التقدم للحصول علي تمويلات من بنك التنمية الاجتماعية

عند التقدم للحصول علي احد تمويلات بنك التنمية الاجتماعية لابد أن تعرف بعض النقط والأساسيات للتقديم بشكل صحيح للحصول علي التمويل الذي تراه مناسبك لك, حيث وضح البنك من خلال الموقع الإلكتروني له هذه النقط الهامة.

يجب أن يكون رقم الجوال والبريد الإلكتروني المسجلان علي موقع بنك التنمية الاجتماعية للشخص المتقدم صحيحين ولا يوجد بهم أي أخطاء, لأنه عندما يتم التواصل مع الشخص المتقدم يكوم البريد الإلكتروني أو الجوال اللذان سوف يتم إرسال الرسالة عليهم صحيحين.

عند الموافقة علي طلبة سوف يتم إبلاغ المستفيد من خلال رسالة نصية علي جوالة أو من خلال حسابة علي الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

إعفاء بنك التسليف للمتوفين

تقدم هذه الخدمة لأهل المتوفيين الذين تحصلوا علي قروض من بنك التنمية الاجتماعية أو صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعي, حيث يتم تقديم بعض من الأوراق لإسقاط القرض من علي أسرة المتوفي, مثل.

نوع التمويل الحاصل عليه.

اسم ورقم الهوية الشخصة للمتوفي المقترض.

اسم المتقدم لإسقاط القرض كاملاً, ورقم الجوال, ورقم الهوية الوطنية.

مكان القرض.

استعادة الأموال الزائدة بالبنك

يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمة مميزة عبر فروع البنك وهو استعادة الأموال الزائدة الخاصة بالتعاملات الماليه التي قمت بها مع الجهات المختلفة.

الدخول علي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية. الضغط علي خدمة المبالغ الزائدة. بعد ذلك يتم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد, إذا تم التوافق فان الموقع سوف يعرض لك المبالغ الزائدة إن وجدت. إذا وجد انه لك مبالغ فان البنك سوف يقوم بمراجعة بياناتك البنكية ورقم الهوية وتاريخ الميلاد, ومن ثم سوف يتم صرف المبالغ لك.

الاستعلام عن اَخر قسط تم دفعة في بنك التنمية الاجتماعية

الدخول إلي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية, بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول علي الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية والرقم السري, بعدها تقوم بكتابة جميع البيانات التي يحتاجها البنك في الصفحة التي سوف تظهر لك, ثم تقوم بالضغط علي تسجيل الدخول واختيار نوع القرض, تقوم بالضغط بعدها علي جملة التقارير والطباعة ليظهر لك اَخر قسط قمت بدفعة للبنك.

خدمة إخلاء طرف للموطنين

خدمة إخلاء الطرف هي احد الخدمات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية, وتستهدف هذه الخدمة المواطنين من اجل الحصول علي إخلاء طرف بطريقة إلكترونية وتقديمه إلي الجهات المختصة, كما يشترط للحصول علي تلك الخدمة تسجيل رقم الهوية الوطنية, كما يمكن الحصول علي هذه الخدمة من خلال تطبيق البنك الخاص بالجوال.

خدمة طلب المنتجات

هي خدمة وفرها البنك لعملاء بنك التنمية الاجتماعية, حيث يستطيع عملاء البنك التقدم بطلب من اجل الحصول علي منتجات البنك المناسبة له, ولا يأخذ البنك أي رسوم مقابل الحصول علي هذه الخدمة, كما أن بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة اكثر من ثلاثمائة وستون ألف شخص خلال الفترة الأولي من سنة 2018.

منتجات بنك التنمية الاجتماعية بلغة الإشارة

قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفير خدمة إلكترونية مميزة وذلك لأصحاب القدرات الخاصة والذين لديهم مشاكل في السمع ويقدرون علي فهم لغة الإشارة, حيث قام بنك التنمية الاجتماعية بإنشاء فيديوهات بلغة الإشارة للأشخاص الذين يعانون من الصمم, وذلك حتي يستطيعون فهم الخدمات والتمويلات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية.