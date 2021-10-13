التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية بالسعودية بوزارة العمل عام 1443

التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية بالسعودية عام 1443، حيث وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج جديد، من أجل رغبة الوزارة في الاستفادة من معرفة ومهارات جميع المواطنين بالمجال الخاص بالسلامة والصحة المهنية، ويتم التسجيل في برنامج كوادر السلامة برعاية خاصة من صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يحرص علي تقديم الكثير من المناهج التدريبية وبرامج تخص ممارسة النشاط من خلال عدة مستويات تدريبية تساعد الجميع علي زيادة المهارات الخاصة بهم، ويتم التقديم في برنامج كوادر السلامة من خلال ضرورة توافر بعض الشروط العامة التي تحديدها من جانب وزارة الموارد البشرية، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية بالسعودية.

شروط برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية بالسعودية

التقديم في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية يتم وفق توافر الشروط الخاصة بالتقديم، حيث تعتبر هذه الشروط ذات أهمية كبيرة من أجل القبول في البرنامج، حيث يستطيع الجميع من المواطنين السعوديين والوافدين التقديم في البرنامج وفق المستوي التعليمي الذي يخص البرنامج، علي أن يتم التقديم بالشروط التالية:

ألا يقل عمر الشخص الذي يقدم في البرنامج عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

يشترط تسجيل الشخص في البوابة الوطنية للعمل عبر منصة التسجيل طاقات.

عند التسجيل في البرنامج يجب ألا يكون أحد الطلاب أو الموظفين بالقطاعات العامة أو الخاصة.

ألا يمتلك الشخص أي سجل تجاري أو أن يكون من الحاصلين علي أي راتب تقاعدي.

ألا يسبق للمستفيد أن يكون قد استفاد من البرامج الخاصة بالتدريب، حيث التقديم يكون لمرة واحدة فقط بهذا البرنامج.

التقديم في كوادر السلامة والصحة المهنية

التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية الذي يعد من البرامج الهامة والتي ينضم إليها الكثير من الأشخاص من أجل الحصول على شهادة خبرة في هذا البرنامج، حيث تعد شهادة معتمدة رسمية من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم التسجيل بالخطوات الأتية: