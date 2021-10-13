نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وأستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الصيني، اهتم كثير من عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 ضمن الجولة الخامسة، فيما يأتي ذلك وسط تصدر منتخب المملكة جدول ترتيب المجموعة الثانية في هذه التصفيات عن قارة آسيا برصيد 12 نقطة، وبفارق يصل إلى 3 نقاط عن ملاحقه منتخب أستراليا.

موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كاس العالم

وننشر آخر التطورات بشأن موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم للعام 2022، خدمة للمواطنين والمقيمين المهتمين بمتابعة مباريات المنتخب السعودي في هذا المونديال، وذلك على النحو التالي:

لم يتحدد بعد موعد مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب الأسترالي في الجولة الخامسة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022.

الموعد المبدئي يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021.

لكن موعد هذه المباراة الرسمي لم يتحدد بعد.

تأتي المباراة ضمن الجولة الخامسة من الدور الثالث.

ومن المقرر أن تقام على ملعب ويسترن سيدني في أستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في كأس العالم 2022

ومن الممكن مشاهدة مباراة السعودية وأستراليا في كأس العالم 2022 عبر عدة قنوات سواء عبر التلفاز أو الإنترنت، وذلك على النحو التالي:

يمكن مشاهدة هذه المباراة ومنافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم عبر قنوات “SSC” السعودية.

ومن الممكن مشاهدتها من خلال منصة “شاهد” الإلكترونية.

أو عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع “يوتيوب”.

انتصار المنتخب السعودي على نظيره الصيني

وانتصر المنتخب السعودي على نظيره الصيني بنتيجة 3-2، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، وذلك على النحو التالي: