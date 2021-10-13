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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يصل إلى 7 مليون ريال.. شروط القرض العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية في المقال التالي
يبحث كل المستثمرين عن شروط القرض العقاري المدعوم حيث أن البعض لا يعرفون الكثير من التفاصيل عن هذا الأمر، حيث أن القرض العقاري يكون من بنك التنمية العقاري في المملكة، والتقديم لكل هذه القروض يكون من أصحاب الدخل المحدود، الذين يكونوا بحاجة للحصول على التمويل أو الدعم، ولكن وضع البنك مجموعة من الشروط التي تكون في غاية الضرورة أن تكون متوفرة في كل المتقدمين بطلب الحصول على تمويل عقاري.
شروط القرض العقاري المدعوم
فكرة هذا القرض تقوم من خلال صندوق التنمية العقارية، وأيضا عن طريق العديد من البرامج السكنية المختلفة، حيث أن الأفراد يقومون بالدخول إليه من أجل الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة، ولكن لا بد من تطبيق العديد من الشروط على كل المتقدمين في هذا القرض العقاري، حيث من ضمن الشروط:-
- المتقدم لهذا القرض يكون سعودي الجنسية.
- المتقدم للقرض العقاري يكون من عمر 20 عام إلى حوالي 70 عام.
- المتقدم يكون متواجد في الدعم السكني الخاص بوزارة الإسكان.
- لا بد أن يكون موظفا في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.
- الحد الأدنى لفترة العمل في الحكومة يصل إلى شهر واحد.
- الحد الأدنى لفترة العمل في القطاعات الخاصة يكون حوالي ثلاثة أشهر.
- لديه حساب في البنوك يمكن من خلاله تحويل الراتب.
- المساحة للعقار تكون حوالي 80 متر.
ما هي مميزات القرض العقاري المدعوم؟
يتوفر العديد من المميزات التي تجعل الأشخاص يلجؤون إلى هذا القرض العقاري المدعوم، وهي:
- هامش الربح الذي يحصل عليه البنك هو حوالي 500 ألف ريال سعودي.
- الدفعة التي يتم دفعها في المسكن تصل إلى حوالي 10%.
- في حالة الوفاة سوف يتم توفير العديد من التأمينات، أو في حالة العجز.
- كل الشروط والأحكام تكون متوافقة مع الشروط والضوابط والإسلامية.
- يتم توفير في النهاية العديد من الوثائق تأمين مجانية وذلك من أجل حوادث الحريق، العديد من الكوارث الطبيعية التي من الممكن أن يتعرض لها.
- فترة سداد القرض العقاري تبدأ من 5 سنوات وحتى 25 سنة.
- مبلغ التمويل المقدم من صندوق التنمية العقاري يتراوح بين 250 ألف ريال سعودي إلى 7 مليون ريال سعودي
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