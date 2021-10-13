نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط كيا سيراتو 2022 في السعودية بـ600 ريال شهريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمثل كيا سيراتو 2022 في السعودية واحدة من السيارات الكورية التي تحظى بقبول كبير ويزداد الإقبال عليها عامًا بعد عام بسبب ما توفره من أدوات تتيح لقائدها التحكم في القيادة بسهولة فضلا عن خيارات متعددة من الترفيه والتحكم في المناخ مع مقصورة قيادة واسعة وفسيحة تمنح قائد سيراتو 2022 شعورًا بأنه داخل قمرة طائرة مع أداء سريع الاستجابة بسبب المحرك الذي يتوسط قلب كيا سيراتو الجديدة.

مواصفات كيا سيراتو الجديدة

تأتي سيراتو 2022 بمحرك تيربو سعة 1,6 لتر تشارجد بقوة حصانية تصل إلى 201 حصانًا فيما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 265 نيوتن في المتر، مع قير اوتوماتيكي من 7 غيارات دبل كلتش.

كما تم تزويد السيارة بنظام DRIVE WiSE وهو نظام ذكي لمساعدة السائق بهدف تحسين تجربة القيادة والسلامة من خلال تولي المهام الشاقة للقيادة اليومية وهي تجربة تحاكي تجربة الطيار الآلي في الطائرات فيما تساعد تقنية المعالجة في جعل القيادة آمنة وسهلة بشكل كبير.

كذلك تأتي السيارة بحقيبة أمتعة ذكية يمكنها أن تفتح بشكل آلي دون الضغط على أي زر بشرط أن يكون المفتاح الذي في منطقة الكشف لمدة 3 ثوان على الأقل وهذا يساعد على فتح حقيبة الأمتعة التي تزيد سعتها عن 500 لتر في حالة كانت الأيدي مشغولة بحمل الحقائب أو بالهاتف المحمول.

سعر كيا سيراتو 2022 في السعودية

يبدأ سعر كيا سيراتو الجديدة في السعودية عند 88.500 ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة وبعد إضافة الضريبة يصل السعر إلى حوالي 100 ألف ريال للفئة الأولى أي ما يزيد على 25 ألف دولار أمريكي.

تقسيط كيا سيراتو الجديدة في السعودية

تتضمن عروض تقسيط السيارات في السعودية العديد من الخيارات، في حال كنت تفضل القسط الشهري البسيط 600 إلى ألف ريال شهريا قم بحساب المبلغ كما يلي: