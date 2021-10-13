موعد الإجازة المطولة 1443 بالسعودية ومتى سيتم تطبيقها وزارة التعليم السعودي

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عمر شويل - جدة موعد الإجازة المطولة 1443 بالسعودية ، تزايدت عمليات البحث من قبل السعوديين والمواطنين المتواجدين بداخل المملكة العربية السعودية لمعرفة الموعد المحدد الذي سوف تقوم وزارة التعليم السعودي خلاله بعمل الإجازة المطولة، حيث أعلنت الوزارة سابقًا أنه من المقرر أن يتم إضافة يوم أو يومين إجازة للطلاب بعد أن كانت الإجازة مقتصرة على الجمعة والسبت فقط، ولكن أشارت الوزارة إلى أنه نظرًا للظروف الحالية يجب زيادة أيام العطلة الأسبوعية ويضاف إليها الخميس والأحد.

موعد الإجازة المطولة 1443 بالسعودية

تسعى المملكة إلى تطوير العملية التعليمية وتوفير الراحة للطلاب والعاملين بالمجال التعليمي، حيث أشارت إلى رغبتها في جعل الإجازة الأسبوعية ثلاثة إلى أربعة أيام منذ العام الدراسي الجاري، والذي بدأ مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وتستعد في الأيام القادمة إلى تطبيق نظام الإجازة المطولة، بعد أن تغير النظام ليشمل العام الدراسي الواحد ثلاثة فصول ، ومن أهم مميزاته أنه يعطي للطلاب إجازة أسبوعية مطولة نهاية كل أسبوع، للراحة والاستجمام ومذاكرة ما تم في الأيام الأولى.

وزارة التعليم السعودي

علاوة على ذلك أوضحت وزارة التعليم السعودي أن موعد الإجازات المطولة سوف يتم تطبيقه في العام الدراسي الجاري بداية من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 حيث ستستمر الإجازة حتى يوم الاثنين 18 أكتوبر، وستكون الإجازات في الفصل الدراسي الأول نهاية كل أسبوع ثلاثة أيام، والفصل الدراسي الثاني سوف تزداد عدد أيام الإجازات الرسمية به.

متى تطبق الإجازات

أيضا أوضح وزير التعليم العالي بالسعودية أن القرار الذي سوف يتم تطبيقه سوف يعمم على كافة الجامعات بالإضافة إلى جميع إدارات التعليم ومؤسسة التدريب التقني والمهني، وذلك من أجل سعي الدولة على نشر الوعي بين كافة الطلاب وحسهم على وقاية أنفسهم وغيرهم من فيروس كورونا، والذي يعتبر السبب الأول وراء تطبيق قرار الإجازات المطولة.

جدول إجازات السعودية

بناء على ذلك فأن الإجازات المتواجدة في المملكة في الفترة الحالية هي :