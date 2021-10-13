نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي ومتى يكون موعد إجازة المولد النبوي في مصر والسعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الأشخاص يتساءلون ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكيف يجوز الاحتفال به، وما هي مظاهر الاحتفال المعتادة، سوف نوضح لكم الإجابة على كل ما يتعلق بهذه التساؤلات وغيرها، كما سنوضح موعد إجازة المولد النبوي في كلا من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بالمولد النبوي مباح ولا إثم في ذلك، حيث أنه يعد من الأمور المحببة، تخليدا لذكرى المولد النبوي الشريف كل عام، وذلك من خلال القيام باتباع السنن والعبادات الدينية، اقتداءً بالرسول صلي الله عليه وسلم، واتباعا لسنته، على الرغم من أن هناك بعض الناس أشاروا إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي من الأشياء المحرمة، إلا أن دار الإفتاء المصرية أكدت على صحة كلامها بالدلائل، مشيرة إلى أن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي ما دام أنها تتم بشكل لائق من خلال اتباع السنة النبوية والقيام بالعبادات الدينية، بعيدا عن أي محرمات، فليس هناك أي حرج في ذلك، كما أشارت إلى أن ما يقوم به بعض المسلمون سواء عن طريق شراء الحلوى أو وضع بعض الأنوار أو الزينة كمظهر من مظاهر الفرحة والاحتفال بالمولد الشريف فإنه يعد من الأشياء المحببة.

الأدعية المحببة في يوم المولد النبوي الشريف

من الأشياء المفضلة والمحببة في يوم المولد النبوي الشريف هو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية التالية:

لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، رب إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

موعد إجازة المولد النبوي في مصر والسعودية 2021

تبدأ ليلة المولد النبوي الشريف من مساء يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر 2021، حيث أن موعد المولد النبوي الشريف يوافق يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، ولكن سوف يتم ترحيل موعد الإجازة الرسمية للمولد النبوي الشريف في مصر إلى نهاية الأسبوع يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، أما عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف في المملكة العربية السعودية يوافق يوم 12 ربيع الأول 1443.