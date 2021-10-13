أسرع سلفة مالية طارئة بدون ضمان بالمملكة وبأقل هامش ربح قدم واستلم

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث توفر التمويل للمواطنين بأسرع وقت وأوفر للجهد خلال 15 دقيقة وبشروط ومتطلبات بسيطة للحصول علي التمويل، ويبحث الكثير من المواطنين عن تمويل بأسهل الإجراءات وبدون أي صعوبة في التكاليف ويقدمه منصة سلفة العديد من التسهيلات تضم مجموعة مختلفة من البرامج الداخلية ولا تتطلب وجود كفيل، وبالإضافة تقدم تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية ولا يخالف لها وبهامش ربح منخفض ولا يحمل رسوم إدارية ضمن التسهيلات علي العملاء، لذلك نقدم لكم اسرع سلفة مالية طارئة ورابط التقديم.

شروط التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة

تمويل شخصي فوري من منصة سلفة بدون تحويل الراتب في المملكة العربية السعودية، كما تعمل منصة سلفة خيارات لسداد الأقساط علي فترات يتم جدولتها بمعرفة المتقدم والتي تناسب الراتب الشهري الخاص بك، ويتميز التمويل الشخصي متوافق مع الشريعة الإسلامية وتابع إلي مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد يرغب الكثير في الحصول علي تمويل تلبي الاحتياجات المالية الطارئة لهم وبشروط بسيطة للحصول علي التمويل الشخصي وتشمل كالأتي:

يشترط أن يكون العميل المتقدم حامل الجنسية السعودية سواء الرجال أو النساء.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يتجاوز عن 60 عاما.

مدة خدمة العمل للعاملين في القطاع الحكومي لا تقل عن 3 اشهر في الخدمة، والعاملين في القطاع الخاص لا يقل عن 6 اشهر.

التمويل متاح لجميع المواطنين ويبدأ من 1000 ريال ويصل إلي 5000 ريال سعودي بدون تحويل الراتب.

يجب أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

كيفية التقديم علي تمويل بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

متاح التمويل الشخصي لجميع المواطنين داخل المملكة ويمكنك التقديم عبر الرابط الرسمي لمنصة سلفة، تابع الخطوات التالية: