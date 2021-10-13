رابط التسجيل في منصة سبل الإلكترونية والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها المنصة

تعد منصة سبل من اهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث تم إطلاقها من قبل صندوق التنمية البشرية بهدف مساعدة كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية في اتخاذ خيارات التعلم واتخاذ الوظيفة المناسبة لهم، كما تهدف منصة سبل إلى تطوير الرؤية المستقبلية لعملية التعلم من خلال بناء منظومة متكاملة الأركان من الخدمات التثقيفية والإرشادات المهنية لجميع الطلاب والمعلمين والباحثين عن العمل والموظفين وأصحاب العمل، وسوف نعرض لكم في هذا المقال جميع المعلومات عن منصة سبل.

منصة سبل هي منصة خدمية إلكترونية أطلقها صندوق التنمية البشرية بالمملكة العربية السعودية للمساهمة في مساعدة المواطنين بالمملكة على اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة لهم في المجال العلمي، وتساهم منصة سبل الإلكترونية على تقديم المساعدة للطلاب في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أنها تقوم بتوفير العديد من الخدمات والاستشارات المتميزة المختلفة لتتناسب مع الفروق الفردية للطلاب، وكما تقدم المنصة العديد من المعارف والمهارات الخاصة بسوق العمل لتدريب وتأهيل الطلاب والأشخاص الذين يريدون القيام بتلك الأعمال بصورة متميزة.

كيفية التسجيل في منصة سبل الإلكترونية

للتسجيل في منصة سبل الإلكترونية والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها المنصة عليكم اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة سبل الإلكترونية التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية بالسعودية.

القيام بالضغط على زر “تسجيل الدخول” ثم الضغط على اختيار “التسجيل”.

القيام بتسجيل جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني والمؤهل ورقم الجوال الخاص بك.

ثم القيام بالنقر على أيقونة “متابعة” ثم بعد ذلك القيام بمتابعة التعليمات المطلوبة منك الخاصة بعملية التسجيل.

خدمات منصة سبل إلكترونية

هناك العديد من الخدمات التي تقدمها منصة سبل الإلكترونية لجميع المواطنين السعودين، واليكم أبرز لخدمات التي تقدمها المنصة عبر النقاط الآتية:

تقديم خدمة مهارات إنشاء السيرة الذاتية، حيث أن هذه الخدمة تساعد في تقديم أفكار متميزة من حيث صيغة وترتيب الخبرات العلمية بصورة جيده لتقديمها للشركات والمؤسسات للحصول على فرص عمل.

الاستشارات والإرشادات المهنية، تساعد هذه الخدمة جميع الأشخاص المسجلين بها في الكثير من الأمور، وتقدم العديد من دورات التوجيه والإرشاد المهني لمساعد المشتركين في تحديد الوظائف التي تناسبهم.

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