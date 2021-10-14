عروض بنك الرياض للعسكريين وآلية التقديم على التمويل

عروض بنك الرياض للعسكريين تقع محل اهتمام لدى العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وخصوصًا المنتسبين إلى القطاع العسكري السعودي، فقد وفر البنك إمكانية الحصول على التمويل الشخصي للعسكريين كما وفر أيضًا تمويل شخصي دفعات بنك الرياض وقد أتاح البنك رقم بنك الرياض تمويل عقاري أو شخصي للاستعلام عن الشروط المطلوبة للعسكريين، لتلك الأنواع من التمويل بالإضافة إلى التعرف على عروض بنك الرياض للسيارات وسوف نقدم لكم الشروط والمميزات بالتفصيل، كما وفرنا لكم من قبل آلية إعادة تمويل بنك الرياض أيضًا.

عروض بنك الرياض للعسكريين

يوفر بنك الرياض بعض البرامج المتميزة للعاملين بالقطاع العسكري داخل المملكة، ومن أهم تلك المنتجات برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع العسكري والذي يمكن الحصول عليه بتوافر الشروط التالية:

شروط التمويل الشخصي للعسكريين

يمكن الحصول عليه للعاملين بالقطاع العسكري من سن 18 عامًا فأكثر.

يتم قبول طلب التمويل لأصحاب الرواتب التي تبدأ من ثلاثة أ ريال سعودي.

لا يشترط الالتزام بمدة عمل معينة في حالة حصول المتقدم على راتب يبدأ من 4000 ريال سعودي، وفي حالة تراوح الراتب ما بين 3000 إلى 3900 ريال فينبغي أن يكون على رأس المدة لمدة لا تقل عن عام.

ضرورة أن يقوم المتقدم بإيداع الراتب في البنك من خلال سريع.

مميزات التمويل الشخصي للعسكريين

يتم وضع العمر التقاعدي في الاعتبار طبقًا لكل رتبة عسكرية.

يقوم البنك باحتساب هامش ربح قليل للغاية مقارنة بالبنوك الأخرى.

يتم إعفاء ورثة المتقدم من سداد المستحقات للبنك في حالة الوفاة.

يتاح التمويل لفترات سداد كبيرة تمتد إلى 5 سنوات.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي للعسكريين

ويمكن الحصول على التمويل من خلال اتباع ما يلي من خطوات: