عروض بنك الرياض للسيارات وشروط التمويل التأجيري للسعوديين

عروض بنك الرياض للسيارات من العروض التي تُطلقها البنك من أجل استقطاب عُملاء جدد من داخل المملكة العربية السعودية، وقد وفر البنك العديد من الخدمات من بينها حاسبة تمويل السيارات بنك الرياض الإلكترونية والتي تُمكنهم من التعرف على قيمة القسط والتعرف على الراتب المطلوب أيضًا، والعروض تشمل عروض بنك الرياض للعسكريين كذلك وقد أشار البنك إلى أن هناك العديد من الحلول التمويلية المختلفة التي يمكن الاستفادة منها بشروط ميسرة من بينها تمويل شخصي دفعات بنك الرياض أو أيضًا لمن حصل على تمويل مسبق، يمكنه الحصول على فرصة إعادة التمويل بنك الرياض السعودي.

عروض بنك الرياض للسيارات

يسعى البنك على توفير العديد من العروض التمويلية المختلفة للعملاء ومن أهم تلك العروض التأجير التمويلي للسيارات ويمكن الحصول عليه في حالة توافر الشروط التالية:

شروط التمويل التأجيري بنك الرياض

تختلف الشروط التي تم وضعها من قبل البنك باختلاف جنسية مقدم الطلب كالتالي:

شروط التمويل التأجيري للسعوديين

يبدأ سن قبول الطلب من 21 عامًا.

يتم منح التمويل في حالة تحصيل المواطن على 4000 ريال سعودي كراتب شهري فأكثر.

لا يشترط توافر مدة الخدمة بجهة العمل.

يجب توفير جواب لتحويل الراتب إلى بنك الرياض.

شروط التمويل التأجيري لغير السعوديين

يمكن الحصول على التمويل لغير السعوديين من عمر 21 عام.

يتم تمويل الغير سعوديين في حالة تحصلهم على راتب يبدأ من ستة ألاف ريال.

مزايا التمويل التأجيري بنك الرياض

يستطيع المتقدم الاستفادة من العرض في الحصول على أكثر من مركبة.

احتساب هامش ربح بنسبة ضئيلة.

فترات ممتدة إلى 5 سنين لتسديد التمويل.

لا يحتاج المتقدم إلى سداد دفعة مقدمة للسيارة وذلك في حالة العملاء المحولين الراتب إلى البنك.

يتم الاستفادة من التأمين الشامل على المركبات.

يتم الحصول على المركبة في وقت قياسي.

مبالغ تمويلية كبيرة تصل إلى نصف مليون ريال.

إمكانية تحديد دفعة أخيرة بنسبة كبيرة تصل إلى 50% في حالة التقسيط لمدة سنتين فقط.

يتيح البنك نقل العقد.

طريقة الحصول على التمويل التأجيري

يمكن للعملاء الاستفادة من التمويل التأجيري من خلال الموقع الرسمي للبنك والتوجه إلى صفحة التمويل التأجيري لبنك الرياض وإنهاء إجراءات تقديم الطلب إلكترونيًا، مع ضرورة زيارة الموقع الرسمي للبنك لمعرفة مواعيد عروض التمويل.