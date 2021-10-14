نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر schools madrasati sa رابط دخول منصتي مدرستي بحساب مايكروسوفت بشكل صحيح+ حل مشكلة فقدان كلمة المرور للمنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي هي الواجهة الرقمية التي يعول عليها الطلاب في تلقي التعلم عن بعد- وينقسم الطلاب فيها الى صفوف مختلفة حيث يسجل فيها طلاب الابتدائي والمتوسطة والثانوية فيستفيد من المنصة جميع طلاب المدارس الحكومية حيث تتوفر على محتوى الكتروني تعليمي. أما بالنسبة للطلاب بخلاف أولياء الأمور والإداريين يتم دخولهم للمنصة من خلال حساب مايكروسوفت تيمز، والآن يبحث الطلاب عن رابط المنصة بعد التحديث لتسجيل دخولهم عليها، لذلك دعونا نقدم شرحا مميزاً لكل ما ذكرناه.

اذهب الى محرك البحث جوجل وفي مستطيل البحث اكتب فيه منصة مدرستي، او اذهب إلى رابط منصة مدرستي المباشر من هنا.

تنبيه، مسموح تسجيل الطلاب دخولهم لمنصة مدرستي عبر الحاسوب او الجوال

الضغط على لينك منصة مدرستي

من الصفحة الرئيسية، اضغط أيقونة “تسجيل الدخول” يسار أعلى الشاشة

أختر حساب microsoft office

في أول حقل مطلوب هو إدخال البريد الإلكتروني، وهذا يتحصل عليه من تطبيق “توكلنا” الذي هو اسم المستخدم ليس إلا.

في الحقل الثاني، يتم تسجيل كلمة المرور، وإن آخر خطوة للدخول هي الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، وبهذا تكون متواجد داخل منصة مدرستي.

في الفيديو التالي سنتعرف على خطوات رابط تسجيل الدخول لمنصتي مدرستي، إذا كنت لاتزال غير ملم كيف يتم دخول الطلبة لمنصة مدرستي الإلكترونية بشكل صحيح.

هل نسيت كلمة مرور منصة مدرستي

لا بأس إذا فقدت كلمة المرور الحالية وكانت غير صحيحة، في الخطوات التي تلي يمكنك إعادة تعيين كلمة مرور جديدة، بحساب مايكروسوفت لكي تتمكن بالدخول من خلاله لمنصتي مدرستي التعليمية.

بعد فتح منصة مدرستي يتم البحث عن الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب كخيار لتسجيل الدخول.

بعدما يتم نقلك الى واجهة تسجيل الدخول أنقر على” هل تعذر عليك الوصول إلى حساب؟

عليك إدخال البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم في الحقل المخصص لذلك

في الأسفل، قم بكتابة الأحرف الظاهرة الصورة

النقر على أستمر

ستظهر خيارات للتحقق من خلال رسالة نصية بها الرمز إما عبر البريد الإلكتروني أو برسالة الى هاتف المحمول او بالاتصال بالهاتف المحمول

سيقوم النظام بإرسال رمز التحقق، على سبيل المثال- لو أخترت إرسال رسالة عبر رقم الهاتف سيتطلب منك إدخال رقم الهاتف كاملاً( المسجل به) ثم النقر على “نص”

يتم نقل المستخدم إلى صفحة إدخال الرمز المرسّل وذلك لكتابته بشكل صحيح في الحقل المطلوب

النقر على أستمر

في الصفحة التالية، سيكون متاحاً للمستخدم وضع كلمة مرور جديدة، يجب استخدام كلمة مرور قوية، يجب ان تتكون من 8 حرفاً كحد أدني وأن تجمع بها احرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز، كما لا يسمح ان تشمل كلمة المرور اسم المستخدم لديك.

النقر على إنهاء

في الفيديو التالي سنتعرف على طريقة حل كلمة مرور مدرستي غير صحيحة، إذ سوف يستفيد مستخدمي المنصة التعليمية من استعادة كلمة المرور في ثلاث دقائق.

في النهاية نشكر الزوار في ثقفتهم بمقالنا الجديد والذي قدمنا فيه رابط دخول منصة مدرستي خطوة خطوة، كما أستعنا بالخبراء في توضيح كيفية حل مشكلة نسيان وفقدان كلمة المرور وإعادة تعيين كلمة سر جديد في منصة مدرستي من خلال الشرح والفيديو أيضاً.