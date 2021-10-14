خطوات استعلام عن قضية برقم الهوية عبر ناجز أصبح من ضمن الأمور الهامة التي تتم بالطريقة الإلكترونية عبر بوابة ناجز حتى يسهل على جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعزز رؤية المملكة 2030 وسوف نتعرف على الموضوع بالتفصيل.

وزارة العدل

وزارة العدل توفر على المواطنين الاستعلام عن جميع التفاصيل التي تخص القضايا من خلال استخدام رقم الهوية حتى يتمكن الأفراد من أن يطلعوا على المعلومات والتفاصيل التي تخص القضية مثل تاريخها وقتها وموعد القضية، والمكان الذي سوف يتم فيه تداول هذه القضية، هذه الاستعلامات تغني عن التوجه إلى مكاتب ومقررات وزارة العدل.

استعلام عن قضية برقم الهوية عبر ناجز

يستطيع الأفراد أن يحصلوا على جميع تفاصيل القضية من خلال بوابة ناجز عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة ناجز وزارة العدل من خلال الرابط المباشر.

قم باختيار خدمة الاستعلام عن قضية.

تجد أن الموقع ينتقل إلى صفحة جديدة مخصصة إلى إدخال البيانات اللازمة للاستعلام.

يتم إدخال رقم القضية في المكان المحدد له.

يكتب المستخدم اسم المحكمة في المكان المحدد له.

يتم كتابه سنة القضية بالتاريخ الهجري في الحقل المحدد لذلك.

يضغط المستعلم على بحث.

تظهر جميع التفاصيل التي تخص القضية التي يريد أن يستعلم عنها.

طريقة الاستعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية

يستعلم المواطنين في المملكة العربية السعودية عن قضية برقم الهوية من خلال اتباع هذه الخطوات: