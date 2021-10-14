نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن قضية برقم الهوية عبر ناجز في المقال التالي
خطوات استعلام عن قضية برقم الهوية عبر ناجز أصبح من ضمن الأمور الهامة التي تتم بالطريقة الإلكترونية عبر بوابة ناجز حتى يسهل على جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعزز رؤية المملكة 2030 وسوف نتعرف على الموضوع بالتفصيل.
وزارة العدل
وزارة العدل توفر على المواطنين الاستعلام عن جميع التفاصيل التي تخص القضايا من خلال استخدام رقم الهوية حتى يتمكن الأفراد من أن يطلعوا على المعلومات والتفاصيل التي تخص القضية مثل تاريخها وقتها وموعد القضية، والمكان الذي سوف يتم فيه تداول هذه القضية، هذه الاستعلامات تغني عن التوجه إلى مكاتب ومقررات وزارة العدل.
استعلام عن قضية برقم الهوية عبر ناجز
يستطيع الأفراد أن يحصلوا على جميع تفاصيل القضية من خلال بوابة ناجز عن طريق اتباع هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة ناجز وزارة العدل من خلال الرابط المباشر.
- قم باختيار خدمة الاستعلام عن قضية.
- تجد أن الموقع ينتقل إلى صفحة جديدة مخصصة إلى إدخال البيانات اللازمة للاستعلام.
- يتم إدخال رقم القضية في المكان المحدد له.
- يكتب المستخدم اسم المحكمة في المكان المحدد له.
- يتم كتابه سنة القضية بالتاريخ الهجري في الحقل المحدد لذلك.
- يضغط المستعلم على بحث.
- تظهر جميع التفاصيل التي تخص القضية التي يريد أن يستعلم عنها.
طريقة الاستعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية
يستعلم المواطنين في المملكة العربية السعودية عن قضية برقم الهوية من خلال اتباع هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من خلال الرابط المباشر له.
- انتقل إلى الخدمات الإلكترونية التي تتواجد على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة العدل.
- اضغط على خدمة استـعلام قضية برقم الهوية.
- يتم تحديد نوع القضية التي يريد أن يستعلم عنها.
- تظهر أمام المستعلم الصفحة المخصصة للاستعلام عن القضية برقم الهوية.
- يتم كتابة رقم الهوية في المكان المحدد له.
- يحدد نوع الهوية في المكان المحدد لذلك.
- يكتب التاريخ الميلادي والهجري.
- يتم كتابة رمز التحقق المرئي الذي يظهر على الشاشة.
- يظهر أمام الشخص جميع التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بالقضية.
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