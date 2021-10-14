عرض تمويل طارئ بدون تحويل الراتب وبدون أي ضمانات وبأقل هامش ربح

عرض تمويل طارئ بدون تحويل الراتب ، أحد أهم العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة ، الراغبين في الحصول على مبالغ مالية بصورة فورية وسريعة ، وبأسهل الشروط والمتطلبات ، وقد عملت منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية علي تقديم عروض التمويل الشخصي الفورى والسريع، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، وبدون الحاجة إلى تقديم أي ضمانات ، بالإضافة إلى سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، وذلك من خلال إجراءات سريعة وميسرة لجميع العملاء ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي الذي تقدمه منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بالمملكة العربية السعودية بدون تحويل الراتب الشهري للعميل ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ في هذا المقال أهم كيفية التقديم على طلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب.

كيفية التقديم على تمويل سلفة الطارئ بدون تحويل الراتب

وفرت منصة سلفة الإلكترونية للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل منصة سلفة الإلكترونية الفورى ، إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ، من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة علي الإنترنت ، وبدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

حيث يقوم الشخص المتقدم بالطلب في البداية بالدخول علي رابط تمويل منصة سلفة ، وإنشاء حساب جديد ، وتحديد مبلغ السلفة التي يحتاج إليها العميل .

بعد ذلك يحدد العميل مدة سداد مبلغ التمويل ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري له ، وتتماشى مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له.

يجب أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي ، بكافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب.

يقوم الشخص المتقدم بالطلب برفع كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب ، والداعمة لكافة البيانات التي إدخالها العميل.

وفي خلال 24 ساعة ، بعد التأكد من صحة كافة البيانات التي إدخالها العميل ، تقوم منصة سلفة الإلكترونية بإيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص به ، والمعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية

منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، لتقديم منتجات تمويلية شخصية. التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي الكاش بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. تقدم منصة سلفة الإلكترونية من خلال هذا العرض مبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي ، وتصل حتي 5000 ريال سعودي. يتميز تمويل منصة سلفة الإلكترونية بأقل هامش ربح. موافقة سريعة وفورية من سلفة علي طلب الحصول على التمويل الشخصي. المواطن الموظف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، يمكنه الاستفادة من تمويل منصة سلفة الطارئ بأقل راتب شهري. إيداع نقدى فورى لمبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل ، والمعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية. تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، وذلك من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب. إجراءات سريعة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ، المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط العامة للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب