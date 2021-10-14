استعلام عن طلب دعم ريف للأسر المنتجة والعاطين عن العمل 1443

استعلام عن طلب دعم ريف يأتي ضمن الخِدْمَات المهمة للغاية عند جميع الفئات المستحقة للحصول على الدعم الريفي ضمن برنامَج دعم المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية المقدم من وزارة البيئة الزراعية السُّعُودية من أجل تنمية الريف عبر تشجيع أهل الريف خصوصًا من العاطلين والأسر المنتجة والنساء من ربات البيوت على العمل والإنتاج ومن ثم تنمية حياة الفرد وتنمية المجتمع الريفي والأنشطة الزراعية داخل الوطن السعودي وفق أهداف رؤية 2030 للمجال الزراعي، وفيما يلي على ثقفني سوف يتم توضيح كيفية إجراء استعلام عن طلبات الحصول على دعم ريف بالتفصيل.

استعلام عن طلب الدعم الريفي 1443

عند الرغبة في الاستعلام عن الطلب الخاص بالدعم الريفي برنامَج التنمية الزراعية المستدامة ؛ يُمكن القيام بـِ الخطوات التالية الذكر:

الذَّهاب بشكل مباشر إلى الرابط الرسمي الخاص بـِ منصة ريف تسجيل الدخول

تسجيل الدخول من خلال حساب المستخدم.

الضغط بعد ذلك على (الخدمات الإلكترونية).

الضغط على زر الاستعلام برقم الهُوِيَّة الوطنية

إدخال رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاص بصاحب الطلب بشكل صحيح.

إدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على (بحث).

سوف يظهر هنا للمستخدم حالة الطلب وكل ما يخص دعم ريف للمستخدم بالتفصيل.

شروط التسجيل في دعم ريف 1443

من أهم الشروط التي لا بُد من توافرها في المواطن لكي يتم قبوله في التسجيل في الدعم الريفي بالمملكة العربية السُّعُودية ، ما يلي: