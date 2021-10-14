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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب دعم ريف للأسر المنتجة والعاطين عن العمل 1443 في المقال التالي
استعلام عن طلب دعم ريف يأتي ضمن الخِدْمَات المهمة للغاية عند جميع الفئات المستحقة للحصول على الدعم الريفي ضمن برنامَج دعم المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية المقدم من وزارة البيئة الزراعية السُّعُودية من أجل تنمية الريف عبر تشجيع أهل الريف خصوصًا من العاطلين والأسر المنتجة والنساء من ربات البيوت على العمل والإنتاج ومن ثم تنمية حياة الفرد وتنمية المجتمع الريفي والأنشطة الزراعية داخل الوطن السعودي وفق أهداف رؤية 2030 للمجال الزراعي، وفيما يلي على ثقفني سوف يتم توضيح كيفية إجراء استعلام عن طلبات الحصول على دعم ريف بالتفصيل.
استعلام عن طلب الدعم الريفي 1443
عند الرغبة في الاستعلام عن الطلب الخاص بالدعم الريفي برنامَج التنمية الزراعية المستدامة ؛ يُمكن القيام بـِ الخطوات التالية الذكر:
- الذَّهاب بشكل مباشر إلى الرابط الرسمي الخاص بـِ منصة ريف تسجيل الدخول
- تسجيل الدخول من خلال حساب المستخدم.
- الضغط بعد ذلك على (الخدمات الإلكترونية).
- الضغط على زر الاستعلام برقم الهُوِيَّة الوطنية
- إدخال رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاص بصاحب الطلب بشكل صحيح.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على (بحث).
- سوف يظهر هنا للمستخدم حالة الطلب وكل ما يخص دعم ريف للمستخدم بالتفصيل.
شروط التسجيل في دعم ريف 1443
من أهم الشروط التي لا بُد من توافرها في المواطن لكي يتم قبوله في التسجيل في الدعم الريفي بالمملكة العربية السُّعُودية ، ما يلي:
- لا بُد أن يكون صاحب طلب دعم ريف سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم عن (21) سنة.
- أن يكون من أهل الريف ومقيم به بصفة مستمرة.
- أن يكون لديه بالفعل مشروع زراعي ضمن الفئات المعلن عنها سواء الزراعة أو تربية الحيوانات أو إنتاج العسل والبن أو غيرهم وألا يكون لديه عمل آخر.
- ألّا تزيد قيمة دخله الشهري عن 6 آلاف ريال.
- ألا يكون مشتركًا في أي دعم مالي حكومي آخر في أكثر من ثلاث جهات، ولكن إذا كان مشتركًا في جهة واحدة أو 2 و ثلاثة مثل حساب المواطن ويرغب في معرفة هل دعم ريف يؤثر على حساب المواطن أم لا ؛ فإن الوزارة قد أوضحت أنه لن يؤثر وسوف يستمر في صرف الدعم من هذه الجهات دون استبعاد.
- يجب ألا يكون على رأس وظيفة أخرى حكومية أو تابعة إلى القطع الخاص حيث يجب أن يكون متفرغ للمشروع الزراعي.
- من الضروري على المُتقدم استخراج وثيقة العمل الحر
- لا بُد من تقديم ما يُثبت صحة البيانات المقدمة من المواطن صاحب الطلب.
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