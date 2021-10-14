اطلب الآن واستلم قرضك حتى 2 مليون ريال من بنك الإنماء بدون كفيل وبفترة سداد حتى 60 شهر

تمويل بنك الإنماء دائما ما يكون في مقدمة البنوك لتقديم تمويلات بنكية مختلفة وبصورة سهلة ميسرة للمواطنين بالمملكة والمقيمين، قرضك من بنك الانماء، بصورة سهلة دون تعقيد الإجراءات بل على العكس تتم بسرعة مع إعطاء موافقة فورية عند تقديم الطلب، يعرض تمويل يقدم للعملاء للحصول على تمويل يصل الى 2 مليون ريال، القروض مجاز من هيئة الرقابة الشرعية، والبنك معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي (سمة) لكي تكن مطمئن عند طلب التمويل بأنه يطبق أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البنك المركزي نفسه مما يضمن الحقوق للطرفين في العقد المٌوقع، علاوة على ذلك يوفر عدة خصائص تجعل التمويل سهل ليس عبئاً طوال فترة التقسيط، ومن خلال مقاالي من موقع ثقفني نقدم قرض بأسهل إجراءات بنكية وأسرعها في دقائق معدودة من مصرف الإنماء، هو الأسرع بين التمويلات المالية المقدمة من كافة بنوك المملكة حيث يقدم للراغبين فى صرف تمويل مالي من بنك الانماء أسرع اجراءات بنكية، وبدون كفيل وبفترة سداد تصل الى 60 شهر وبشروط ميسرة بفائدة ربح هامشية لا تذكر وتشمل المواطنين والوافدين العاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاص، ويمتاز مصرف الإنماء نساند تطلعاتك من خلال تمويل الأسهم بصيغ متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، حيث نتملك الأسهم ثم نبيعها لك بربح معلوم ولنعكس قيمنا المبنية على الابتكار والاحترام والشفافية ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على8001208008 .

خطوات طلب تمويل بدون كفيل من بنك الإنماء:

تقديم طلب تمويل شخصي بدون ضامن عبر الموقع الإلكتروني لبنك الانماء. وتعبئة نموذج الطلب ورفع المستندات والوثائق التي تشمل: تعريف بالراتب والبدلات إن وجدت وتاريخ الالتحاق بالعمل والمسمى الوظيفي . خطاب تحويل الراتب . بطاقة هوية وطنية أو الإقامة سارية الصلاحية. سجل ائتماني جيد.

شروط تمويل فوري بدون كفيل مصرف الإنماء والحصول على الحد الشامل:

يشترط تحويل الراتب إلى المصرف. لابد من فتح حساب جاري لدى المصرف وفي شركة الإنماء للاستثمار. أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة (معتمدة). حصولك على الحد الشامل. تعبئة نموذج بيع الأسهم المحلية. تعريف بالراتب مصدق من العمل موضح فيه مدة الخدمة.

مميزات التمويل الشخصي مصرف الإنماء:

أفضل البنوك للتمويل في السعودية.

فترات السداد مرنة للغاية تصل حتى خمس سنوات.

تمويل بدون كفيل ميسر السداد للقطاع العام والخاص.

الحصول على التمويل في أسرع وقت.

متاح القرض يصل إلى 2 مليون ريال سعودي للسعوديين والمقيمين.

يعطيك البنك حرية اختيار الأسهم.

تحصل على موافقة فورية في حالة اكتمال الوثائق المطلوبة.

إمكانية السداد المبكر وفق ضوابط مؤسسة النقد.

موافقة فورية.

الرسوم الإدارية تعادل 1% من مبلغ التمويل بحد اقصى 5,000 ريال.

لخدمة العملاء:

لخدمة العملاء ولمزيد من المعلومات والرد على اية استفسارات وذلك بالاتصال على رقم مصرف الإنماء 8001208008 المجاني أو عبر رقم 920028000.