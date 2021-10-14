بنك ميم بدون كفيل قدم على قرض حتى مليون ونصف ريال سعودي بالتقسيط المريح حتى 5 سنوات للسعوديين والمقيمين

بدون تعقيد في الإجراءات مع تسهيلات في السداد حتى 5 سنوات بقسط شهري بسيط وبدون اعباء مالية وهامش ربح بسيط للغاية وعلى فترة سماح طويلة تراعي ظروف أعباء الحياة، يكون مقالنا على موقع ثقفني قدم على قرضك واستلم خلال ربع ساعة من بنك ميم قرض بدون كفيل بنك ميم (الخليج الدولي ميم) وهو بنك معتمد من البنك المركزي السعودي أي يطبق كل أحكام سمة التي تتبع الشريعة الإسلامية، تحت هيئة الرقابة الشرعية هذا من أجل الاطمئنان عند طلب التمويل الشخصي، مع احتساب الالتزامات الشهرية للعميل بحيث لا يكون القرض عبئاً ثقيلاً وبالتالي ينتج التعثر والتأثير بالسلب على السجل الائتماني الذي يفيد كثيراً عند طلب المنتجات التمويلية أو الخدمات المصرفية من البنوك والشركات وقد اتاح البنك لاي طالب قرض الفرصة كاملة لطلب تمويل بشروط ميسرة سوف نذكرها بالمقال.

شروط قرض بدون كفيل بنك ميم:

فتح حساب جاري في بنك الخليج الدولي ميم. على العميل أن يكون على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة. لا يقل العمر عن 18 سنة للمواطن السعودي و21 للمقيم والمتقاعد 40 عام، على أن لا يزيد العمر عن 65 سنة للمدنيين و70 سنة للمتقاعدين، وذلك عند س\داد أخر دفعة في القسط. يشترط تحويل الراتب إلى ميم. مدة العمل متغيرة بين فئات مقسمة إلى A&B&C بحيث تكون شهر واحد للقطاع الحكومي والمتقاعد أما بقية الفئات فعلى حسب فيما تتراوح اشتراط المدة بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.

مميزات تمويل ميم بنك الخليج الدولي:

مدة القرض تبدأ من سنة وتصل حتى 5 سنوات. إمكانية التمويل مع تحويل المديونية. الإعفاء من سداد القرض في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله (تأمين تكافلي مجاني). إجراءات سهلة وسريعة وهامش ربح تنافسي. قرض بدون كفيل يبدأ من 2000 ريال ويصل حتى 1.500.000 ريال سعودي. متاح للقطاعات الحكومية والخاصة سعوديين ومقيمين (نساء ورجال). متاح التمويل للمتقاعدين حتى عمر الـ70 سنة. لا يتطلب أوراق كثيرة.

طريقة طلب قرض بدون ضامن بنك الخليج الدولي ميم:

الدخول عبرالرابط الالكتروني لبنك الخليج الدولي ميم .

ثم اختيار خدمات الأفراد التمويل الشخصي سوف يقوم النظام بتحويلك إلكترونيا لموقع ميم أو الدخول عليه مباشرة .

ثم تحدد التمويل الشخصي والضغط على الخانة الموجودة أمامك حيث تكون خانتين واحدة للعملاء الجديد والأخرى للعملاء الذين تم التعامل مع ميم من قبل.

الاوراق والمستندات المطلوبة:

أما عن المستندات والأوراق المطلوبة فهي تشمل :

بطاقة هوية وطنية أو الإقامة سارية الصلاحية

خطاب تعريف بالراتب يتضمن المسمى الوظيفي وإجمالي الراتب والبدلات إن وجدت وتاريخ الالتحاق بالوظيفة –

خطاب تحويل الراتب

لمزيد من المعلومات الاتصال على هاتف الموحد 7001399042 أو 8001166336.