نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية إسقاط باقي أقساط القروض على المتعثرين والغير قادرين على سداد 1443 برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية أو كما هو معروف ببنك التسليف، من اهم المؤسسات السعودية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية فيقدم البنك العديد من الخدمات أبرزها القروض المتنوعة التي تتناسب مع أحتياجات المواطنين، وقد أعلن البنك مؤخراً عن إسقاط بعض أقساط القروض عن بعض المواطنين المتعثرين على السداد، ولكن ذلك ما يكون بناء على شروط ومعايير محددة، فالبحث عن إعفاء بنك التسليف يتزايد يوماً بعد الأخر من جانب المواطنين، ولذلك سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالإعفاءات من قروض بنك التسليف الأن.

خطوات الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف

سنوضح لكم الان الخطوات اللازم إتباعها للاستعلام عن طلب إعفاء سداد أقساط قروض بنك التسليف وهي:

أولاً الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسليف.

تسجيل الدخول على حساب المواطن بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رقم الهوية.

اختيار خدمة قروض بنك التسليف.

اختيار نوع القرض.

ملئ باقي البيانات المطلوبة أمامك.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب إعفاء لقرض بنك التسليف 1443

يبحث المواطنين على لأوراق والمستندات اللازم تقديمها للحصول على الموافقة على طلب الإعفاء من سداد أقساط قرض بنك التنمية الاجتماعية، والأن سنوضح لكم تلك الأوراق وهي:

اسم المقترض رباعي.

رقم الهوية الخاصة بالمقترض.

تقديم رقم الحفيظة ومصدرها وتاريخها.

رقم عقد الشركاء فى القرض إن وجد.

مكان القرض.

اسم مقدم الطلب بالكامل.

رقم هوية المتقدم على طلب الإعفاء.

رقم الجوال.

شروط الحصول على إعفاء قرض بنك التنمية الاجتماعية

سنوضح لكم الأن الشروط اللازم الإلتزام بها للحصول على الموافقة على طلب إعفاء سداد أقساط قرض بنك التنمية الاجتماعية 1443:

أن يكون سن المقدم على الطلب لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أن يكون مواطن سعودي الجنسية.

تقديم صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

تقريربالحالة الاقتصادية للمواطن التي تثبت تعثرة من سداد أقساط القرض.

صورة وأصل من تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمواطن.

كارت العائلة.

شهادة الوفاة فى حالة وفاة الشخص المقترض من البنك.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل التفاصيل الخاصة بطلب الاعفاء وطريقة التقديم عليه، فى انتظارتعليقاتكم واستفسارتكت.