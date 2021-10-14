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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣ ورابط التسجيل. حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط المستفيدين للضمان الجديد وفقا بعد التعديلات لتوجيهات مجلس الوزراء وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. كذلك أعلنت عن المستحقين لصرف رواتب الضمات الاجتماعي وقيمة الراتب المالي المحتسب. كذلك أعلنت عن ضوابط قانون برنامج الضمان الاجتماعي كما أعلنت عن تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي الجديد. ويهدف برنامج الضمان الاجتماعي إلي مساعدة الفئات المستحقة فى تلبية احتياجاتهم مادام انطبق عليهم شروط التسجيل الاستحقاق. وكذلك من أجل تحسين المستوي الاقتصادي لهم . كذلك بما يتعلق بصرف الاستحقاق للمستفيدين يجب أن تتراوح الرواتب للدخل الشهري من ١٠٠٠ريال إلي ٥٠٠٠ ريال. ثم كشفت الحكومة عن اللائحة التنفيذية في احتساب الدعم للمواطنين السعوديين لنظام برامج الضمان الاجتماعي و يستثني الأشخاص التي لم تنطبق عليهم الشروط الأساسية. ثم نوضح معكم الآن رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد كذلك شروط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية شروط التسجيل في الضمان. كذلك كيفية التقديم عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد أو بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كالاتي:

الدخول إلي بوابة التنمية الاجتماعية الإلكترونية من الرابط hrsd.gov.sa ثم اضغط علي أيقونة تسجيل حساب جديد. ثم اختيار معاش الضمان الاجتماعي. بعد ذلك أدخال البيانات المطلوبة الاسم و العنوان الوطني ويجب أن يكون هو مقر الإقامة الحالي ورقم الجوال. ثم رفع الأوراق و المستندات المطلوبة. بعد ذلك الضغط على أيقونة التالي والتحقق من البيانات المدخلة. ثم الضغط علي أيقونة تقديم الطلب.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد

بعد أن استعرضنا شروط التسجيل نوضح فئات استحقاق المعاشات المستهدفة في الضمان الاجتماعي.

جميع المواطنين المسنين بعد تجاوز سن ال٦٠ عاما. كذلك المواطنين الذين يعانون من أعاقات دائمة أو مؤقتة. كذلك المرأة التي يدمن زوجها. ثم العائلات التي فقدت والدها أو تغيب عنهم. كذلك المرأة ألمعيلة أو المطلقة ينطبق عليها شروط التسجيل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. كذلك لا يقل عمر المتقدم عن ٣٥ عاما. كذلك أن يكون دخل المستفيد أقل من تكاليف المعيشة. وكذلك أن يكون لدي المستفيد حساب بنكي خاص. كذلك يجب أن يكون من المقيمين داخل المملكة و لم يغادر منها.

حالات مستثناة من شرط الجنسية السعودية في شرط التسجيل وهي:

زوجة المواطن السعودي. كذلك المطلقات الذين لديهم أطفال من زوج سعودي.

كذلك يجب من أجل استفادة الحالات المستثناة من شروط التسجيل أن يكونوه مقيمين أقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل للمتقاعدين

كشفت مؤسسة التأمينات لمواطنيها عن كافة شروط التسجيل الواجب توفرها في كل من يرغب بأن يحصل على معاش الضمان الإجتماعي، ووفقاً لموقع المؤسسة فإن شروط التسجيل في الضمان الإجتماعي للمتقاعدين هل كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم غير قادر على العمل. عدم توفر سجلات تجارية. أن يزيد عمر المستفيد لمعاش الضمان الاجتماعي للمتقاعدين عن ستون عاماً. عدم توفر مصدر للدخل. أن يكون مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي مقيم في السعودية. يجب أن يكون طالب المعاش من جنسية سعودية. يجب ألا يكون لدى مقدم الطلب ملكية خاصة تدر ربح

الحد المانع في شرط التسجيل في للضمان الاجتماعي الجديد 1143

دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من فرد واحد إلى 2001 ريالاً سعودياً. كذلك دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من فردين إلى 2570 ريالاً سعودياً. دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من ثلاثة أفراد إلى 3140 ريالاً سعودياً. كذلك دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من أربعة أفراد إلى 3710 ريالاً سعودياً. دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من خمسة أفراد إلى 4280 ريالاً سعودياً. كذلك دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من ستة أفراد إلى 4840 ريالاً سعودياً. دخل الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من سبعة أفراد إلى 5420 ريالاً سعودياً. كذلك دخل الأسرة في الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من ثمانية أفراد إلى 6000 ريالاً سعودياً. دخل الأسرة في الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من تسعة أفراد إلى 6560 ريالاً سعودياً. كذلك دخل الأسرة في الضمان الاجتماعي الجديد التي تتكون من عشرة أفراد إلى 7120 ريالاً سعودياً. دخل الأسرة في الضمان الاجتماعي ألا التي تتكون من أحد عشر فرداً إلى 7680 ريالاً سعودياً. كذلك دخل الأسرة في الضمان الاجتماعي التي تتكون من اثنا عشر فرداً إلى 8260 ريالاً سعودياً. دخل الأسرة في الضمان الاجتماعي تتكون التي من ثلاثة عشر فرداً إلى 8820 ريالاً سعودياً. كذلك دخل الأسرة في الضمان الاجتماعي التي تتكون من أربعة عشر فرداً إلى 9400 ريالاً سعودياً. دخل الأسرة في الضمان الاجتماعي التي تتكون من خمسة عشر فرداً إلى 10.000 ريالاً سعودياً

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للموظف

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. كذلك أن يكون مقيم داخل المملكة إقامة دائمة. وكذلك أن لا يقل الدخل المحسوب عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. كذلك استيفاء جميع معاير امتلاك الثروة. كذلك الالتزام بكل معاير وزراه الموارد السعودية مثل الحالة الصحية والحالة التعليمية وخدمة المجتمع وأن يكون مؤهل للحصول علي المعاش.

الاستعلام عن طلب معاش الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن طلب معاش الضمان الاجتماعي بسهولة من خلال أتباع الخطوات التالية

الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة التنمية والموارد البشرية. ثم الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك أختيار بوابة الضمان الاجتماعي. ثم يقوم المستعلم بأدخال رخم السجل المدني للمستفيد. بعد ذلك تظهر صفحة بها جميع البيانات وحالة الضمان.

أوضحت وزاره الموارد البشرية السعودية لائحة صرف أموال المستحقين للضمان الاجتماعى أول 10 أيام شهريا. وفي الختان نكون قد انتهينا من شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد. ويمكنك الاطلاع أيضا علي طريقة التسجيل في الدعم الريفي وشروط برنامج دعم ريف