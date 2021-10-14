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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هـ .. التعليم تكشف تفاصيل “الويكيند الطويل” في المقال التالي
أعلنت وزارة التعليم السعودية موعد الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هــ والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 11/3/1443هـ، والتي تستمرّ حتى الإثنين الموافق 12/3/1443هـ. يضاف عليها الإجازة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة. وفعلت وزارة التعليم الإجازة المطولة 1443، بداية من العام الدراسي الجديد وهي بمثابة عطلة نهاية الأسبوع لكنها ممتدة بإضافة يومين عليها، ويبحث جميع الطلاب في هذه الأثناء عن تفاضيل الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هــ وموعد بدايتها ونهايتها.
موعد الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هـ
ومن المقرر أن تكون مدة الإجازة المطولة التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية وتبدأ من الغد من أربعة إلى ثلاثة أيام، حيث يتمّ إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة. وأعلنت وزارة التعليم السعودية بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1443 هـ في 21 1/1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021.
البرتوكولات الوقائية للعودة إلى المدارس
وبعديا عن موعد الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هـ، كانت وزارة التعليم السعودية، قد أصدرت البروتوكولات الوقائية المتبعة والمبلّغة من قبل «وقاية» داخل المدارس بعد أن سمحت بالعودة الحضورية للطلاب والطالبات هذا العام، والتي تُلزم جميع قطاعات التعليم والتدريب بمتابعة تنفيذها. ومن ضمن البروتوكولات المتبعة:
- اشتراط حصول جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية ممن أعمارهم (12) عاماً فأكثر، على التحصين بجرعتين من اللقاح شرط للحضور للمنشآت التعليمية.
- طلاب التعليم الجامعي الذين لم يحصلوا على جرعتين لن يسمح لهم بالحضور، على أن يتم إيقاف تسجيلهم غياب حتى استكمال الجرعة الثانية.
- يُشترط لطلبة التعليم العام لمن أكمل (12) سنة ميلادية، الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ومن لم يحصل على جرعتين سيتم اعتباره متغيبًا حتى استكمال التحصين بجرعتين.
التعليم يحول الطلاب غير المحصنين إلى الانتساب
ومنذ يومان، أعلنت وزارة التعليم السعودية، قرارا هاما تم تعميمه على جميع القطاعات، ويتعلق بإحالة الطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا إلى الانتساب. كما وجهت الوزارة قطاعاتها بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس مع توفير الاحتياجات واتخاذ ما يلزم، حيال المخالفين، كما أنها حملت إدارة الصحة المدرسية ومكاتب التعليم المدرسي المسؤولية عن هذا الأمر.
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