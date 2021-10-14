شروط برنامج حافز وطريقة التسجيل والتعديلات الجديدة

شروط برنامج حافز يعد برنامج حافز من اهم البرامج الموجودة في المملكة لمساعدة الشباب العاطل عن العمل للذين لا يستطيعون الوصول للعمل لأعانتهم على مواجهة أعباء الحياه، كما أن حافز يقوم بتقديم الكثير من الوظائف الهامة والمتنوعة للشباب وحتى عمر 60 وذلك في كافة المجالات من اجل القضاء على البطالة وخلق كادرات مهمة بكافة المجلات الصناعية والاقتصادية، ويقوم برنامج حافز بتمويل شهرى للبحث عن الوظائف الشاغرة والعمل بها وتزويدهم بالمهارات و الموارد اللازمة للالتحاق بسوق العمل ، ويعمل على توفير برامج تأهيل وتدريب لزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة لتخصص جامعاتهم أو دراستهم، كما اان المستفيد الذي قدم عن قصد بيانات أو معلومات غير صحيحة من أجل الحصول على المساعدة عليه أن يعيد المبلغ الكامل للمخصص المدفوع له وللصندوق حق فصل كل من قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بقصد الاستعانة بالجهات المختصة في رفع الدعوى ضده.

شروط التسجيل في حافز

وبرنامج حافز طاقات البحث عن عمل الذي أطلقه الملك عبد الله بن عبد العزيز يساعد الكثير ممن يبحثون عن الوظيفة في إيجاد ما يناسبهم من عمل وذلك من خلال تدريب المتقدمين والمسجلين على المهارات التي يجتاحونها للعمل وتأهيليهم بشكل صحيح لسوق العمل لكي يجدوا الوظيفة المناسبة لهم حسب تخصصهم من خلال حافز، ويتكون برنامج حافز من دورتين الدورة الأولى يطلق عليها حافز للعاطلين وهذه الدورة مخصصة للعاطلين حيث يأخذوا راتب يبلغ ٢٠٠٠ ريال سعودي ومع هذا يتلقون الكثير من التدريبات التي تحسن من مهارات العمل الخاصة بهم إلكترونيًا، أما الدورة الثانية فهي حافز للباحثين عن عمل ويكون المقدر المالي بها ١٥٠٠ ريال سعودي تقدم شهريًا في الأربعة أشهر الأولى ، والأربعة التي تليهم يقل ليصل إلى ١٢٥٠ ريال سعودي والأربعة الأخيرة من السنة ١٢٠٠ ريال سعودي، ويمكن للمتقدم أيضا معرفة كيفية تحديث حافز بدون دخول منصة ابشر

يجب أن يكون سعودي الجنسية الايقل عمر المستفيد عن20 ولا يزيد عن 60 لايملك أي معاش أو تعويض أو وظيفة الايكون موظف بالحكومة أو القطاعات العامة أو شركة خاصة أن يكون قد مضى 10 اشهر بالمملكة بدون مغادرة يجب أن لايملك تراخيص أو تعاملات تجارية. ألا يمتلك أي دخل مالي يعادل المخصص المالي. ألا يكون طالباً، أو متدرباً في أحد المجالات التدريبية التعليمية. أن يكون مر 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الوظيفية السابقة.

طريقة التسجيل في برنامج حافز

الدخول إلى موقع حافز

اختيار خانة دخول كباحث عمل.

بعد ذلك أدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الموبيل.

أنشاء بعد ذلك الحساب وكلمة المرور

الموافقة على الأحكام والقوانين من خلال التعلم على المربع بعد التأكد من البيان.

التعديلات الجديدة للحافز

قد اعلن برنامج حافز عن تعديل بعض الشروط منها :

وقف الإعانة عن من رفض وظيفتين مناسبين خلال وقت صرف الإعانة. عدم ألتوجهه للمفوضي الصندوق للحصول على التأهيل أو عدم النجاح. لتتجاوز مدة الإعانة عن 12 شهر متصل أو متقطع. رفض المتقدم العروض رفض قطعي يمنع عنه ألأعانه يمكن للمتقدم أن يعتذر للصندوق مسبقا عن الحضور شخصياً للموعد المحدد م تعديل فقرة رقم فقرة 9-12-2 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي: أولاً: لا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة 12 شهراً، وثانياً: يمكن التقدم بطلب آخر في أي طلب لاستكمال صرف الإعانة.

آلية صرف مساعدات البحث عن عمل في المملكة

الأشهر الأربعة الأولى 2000 ريال سعودي شهريا.

الأشهر الأربعة التالية 1500 ريال شهرياً.

للاربعة شهور الثالثة 1000 ريال سعودي شهريا.

الأشهر الثلاثة الماضية: 750 ريال سعودي شهريا.

طريقة تحديث حافز من خلال منصة أبشر

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة طاقات. أختيار التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بموقع أبشر . يتم إرسال لك رمز التأكد لك عبر الجوال. وبعدها ستقوم بكتابة رمز التأكد الذي تم أرسالة إليه. ثم اختيار خدمة تحديث حافز من خلال الخدمات المتاحة.

والجدير بالذكر انه قد اعلن موخر عن تعديلا جديد في برنامج حافز وهو تحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية، كما يتم تقديم حافز لمساعدة المواطنين السعوديين من الرجال والنساء في البحث عن عمل وأيضا تقديم حافز لمن يواجهه صعوبات العمل وترك عمله بسبب ظروف قهرية، يجب أن يمضي المتقدم المدد التالية قبل التقديم لطلب إعانة حافز ‌ان يكون قد مضت ستة أشهر من تاريخ صدور شهادة اجتياز الدراسة الجامعية أو ما فوقها والثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل وان يكون مضي ستة أشهر من تاريخ انسحاب المتقدم من التدريب أو الدراسة وهذا إذا كانت الدولة لا تعطيه مكافأة خلال مدة الدراسة أو التدريب ويمضى ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الوظيفة أو العمالة إذا سبق للمتقدم على الإعانة أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.