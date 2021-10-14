دخول منصة بلدي للخدمات والتصاريح الإلكترونية balady

دخول منصة بلدي للخدمات والتصاريح الإلكترونية، حيث تعد منصة بلدي من المنصات الإلكترونية الهامة بالمملكة العربية السعودية، فقد توفير منصة بلدي من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي من خلالها توفر الوزارة العديد من الخدمات البلدية التي تتعلق بالمواطنين والوافدين، ويتم تقديم جميع الخدمات بشكل إلكتروني سريع بدون الحاجة الى زيارة أي مكتب من مكاتب البلدية داخل المملكة، وقد لاقت المنصة اهتماماً كبيراً بين عدد كير من المواطنين بسبب سرعة الخدمات التي يتم الحصول عليها، ومن خلال دخول منصة بلدي يمكن استخدام أي خدمة في أي وقت علي مدار الساعة، وسوف نوفر لكم رابط دخول منصة بلدي للخدمات والتصاريح الإلكترونية.

خدمات منصة بلدي الإلكترونية

تقدم منصة بلدي خدمات مجانية إلكترونية سريعة لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، والتي بدورها تعمل علي تقليل وقت وجهد جميع القائمين علي المنصة، ومن بين الخدمات التي يتم تقديمها ما يلي:

تجديد وإصدار جميع الرخص التجارية والرخص الإنشائية بجميع مناطق ومدن المملكة.

الاستعلام عن تفاصيل رخصة النشاط التجاري.

الحصول علي تصريح خاص بالأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.

خدمة الاستعلام عن الرخص الإنشائية.

الاستعلام عن تصاريح المنح الخاصة بالأراضي.

خدمات تخص مدير الحسابات والشخص المفوض.

الاستعلام عن خدمات التفويض الإلكتروني.

خدمة خاصة للمكاتب المؤهلة.

الاستعلام عن الخدمات الخاصة بالأراضي أو المخططات والحصول علي كافة التقارير الفنية التي تخص الرخص الصادرة.

خدمات خاصة عن إشغال الأرصفة.

خدمة رسم خدمات منتجات التبغ.

تسجيل حساب في منصة بلدي للخدمات الإلكترونية

متاح التسجيل في منصة لدي لجميع المواطنين من الجنسين علي أن يكونوا متواجدين داخل المملكة العربية السعودية، حتي يتم الاستفادة من جميع خدمات المنصة، ويتم التسجيل في منصة بلدي بالخطوات التالية: